Красный крест начинает в Беларуси новый проект





Белорусское общество Красного Креста начинает реализацию проекта "Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси".

Об этом сообщила БЕЛТА специалист по работе с волонтерами БОКК Юлия Видунова.

Проект направлен на создание благоприятной среды для участия гражданского общества в процессах принятия решений путем улучшения диалога и сотрудничества между негосударственными организациями и местными органами власти в целевых районах двух областей: Борисовский, Мядельский, Смолевичский и Солигорский районы Минской области; Гродненский, Волковысский, Лидский и Островецкий районы Гродненской области.

Партнерами проекта выступают Министерство по труду и социальной защите, Гродненский и Минский областные исполкомы, комитеты по труду, занятости и социальной защите, территориальные центры социального обслуживания. Проект будет реализовываться в 2017-2021 годах при финансовой поддержке Евросоюза, технической поддержке Датского Красного Креста.