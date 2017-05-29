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Выплат не будет. Международная федерация каноэ ответила на претензию НОК Беларуси
Международная федерация каноэ (ICF) заявила, что больше не будет производить никаких выплат Беларуси после того, как со стороны последней поступило требование о выплате компенсации в размере до 500 тысяч долларов за дисквалификацию некоторых белорусских спортсменов перед Олимпийскими Играми в Рио в 2016 году.
Об этом со ссылкой на саму федерацию сообщает ресурс
Напомним, сегодня генеральный секретарь НОК Анатолий Котов
Как сообщили insidethegames.biz в ICF, Спортивный арбитражный суд уже обязал ее выплатить 8000 евро в адрес Белорусской ассоциации каноэ, поэтому никаких других платежей от международно федерации не будет.
«Международная федерация каноэ гордится своей антидопинговой политикой, и делает все возможное, чтобы допинг не был частью подготовки спортсменов», — говорится в заявлении.
«Федерация считает, что была уполномочена дисквалифицировать Беларусь после множества допинговых нарушений, зафиксированных
В Международной федерации каноэ подчеркнули, что, согласно ее правилам, никаких дальнейших выплат, кроме уже определенных судом, быть не может и не будет осуществлено.
В свою очередь, сегодня во время олимпийского собрания с участием Александра Лукашенко Анатолий Котов
— С учетом того, что наших гребцов
НОК планирует отсудить призовые спортсменов, которые им должны были бы выплатить в случае победы, а также затраты, которые понесла Беларусь на подготовку команды — эта сумма колеблется в районе $ 400−500 тыс.
Как сообщалось, в январе Международный арбитражный спортивный суд
Истцом к ICF в Международном спортивном суде в Лозанне выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.
По мнению экспертов, из-за пропуска мужской команды по гребле на байдарках и каноэ Игр-2016 в Рио Беларуси не досчиталась 2−4 олимпийских наград.
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Международная федерация каноэ (ICF) заявила, что больше не будет производить никаких выплат Беларуси после того, как со стороны последней поступило требование о...
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