Выплат не будет. Международная федерация каноэ ответила на претензию НОК Беларуси

Международная федерация каноэ (ICF) заявила, что больше не будет производить никаких выплат Беларуси после того, как со стороны последней поступило требование о выплате компенсации в размере до 500 тысяч долларов за дисквалификацию некоторых белорусских спортсменов перед Олимпийскими Играми в Рио в 2016 году.



Александр и Андрей Богдановичи. Фото: БЕЛТА

Об этом со ссылкой на саму федерацию сообщает ресурс insidethegames.biz .

Напомним, сегодня генеральный секретарь НОК Анатолий Котов сообщил о том, что белорусская сторона направила претензию к Международной федерации каноэ и ждет полюбовного урегулирования спора.

Как сообщили insidethegames.biz в ICF, Спортивный арбитражный суд уже обязал ее выплатить 8000 евро в адрес Белорусской ассоциации каноэ, поэтому никаких других платежей от международно федерации не будет.

«Международная федерация каноэ гордится своей антидопинговой политикой, и делает все возможное, чтобы допинг не был частью подготовки спортсменов», — говорится в заявлении.

«Федерация считает, что была уполномочена дисквалифицировать Беларусь после множества допинговых нарушений, зафиксированных во время сборов во Франции перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро».

В Международной федерации каноэ подчеркнули, что, согласно ее правилам, никаких дальнейших выплат, кроме уже определенных судом, быть не может и не будет осуществлено.

В свою очередь, сегодня во время олимпийского собрания с участием Александра Лукашенко Анатолий Котов заявил , если в ICF не захотят урегулировать спор полюбовно, белорусская сторона будет обращаться в Международный арбитражный спортивный суд и Международный спортивный суд в Лозанне.

— С учетом того, что наших гребцов полностью оправдали , шансы достаточно неплохие. Может, мы и не получим всю сумму, о которой заявили, но тем не менее, — отметил генсекретарь.

НОК планирует отсудить призовые спортсменов, которые им должны были бы выплатить в случае победы, а также затраты, которые понесла Беларусь на подготовку команды — эта сумма колеблется в районе $ 400−500 тыс.

Как сообщалось, в январе Международный арбитражный спортивный суд снял однолетнее наказание с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Истцом к ICF в Международном спортивном суде в Лозанне выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

По мнению экспертов, из-за пропуска мужской команды по гребле на байдарках и каноэ Игр-2016 в Рио Беларуси не досчиталась 2−4 олимпийских наград.