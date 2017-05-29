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Выплат не будет. Международная федерация каноэ ответила на претензию НОК Беларуси

30.05.2017 20:43 — Разное | Tut.by  
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Международная федерация каноэ (ICF) заявила, что больше не будет производить никаких выплат Беларуси после того, как со стороны последней поступило требование о выплате компенсации в размере до 500 тысяч долларов за дисквалификацию некоторых белорусских спортсменов перед Олимпийскими Играми в Рио в 2016 году.


Александр и Андрей Богдановичи. Фото: БЕЛТА

Об этом со ссылкой на саму федерацию сообщает ресурс insidethegames.biz.

Напомним, сегодня генеральный секретарь НОК Анатолий Котов сообщил о том, что белорусская сторона направила претензию к Международной федерации каноэ и ждет полюбовного урегулирования спора.

Как сообщили insidethegames.biz в ICF, Спортивный арбитражный суд уже обязал ее выплатить 8000 евро в адрес Белорусской ассоциации каноэ, поэтому никаких других платежей от международно федерации не будет.

«Международная федерация каноэ гордится своей антидопинговой политикой, и делает все возможное, чтобы допинг не был частью подготовки спортсменов», — говорится в заявлении.

«Федерация считает, что была уполномочена дисквалифицировать Беларусь после множества допинговых нарушений, зафиксированных во время сборов во Франции перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро».

В Международной федерации каноэ подчеркнули, что, согласно ее правилам, никаких дальнейших выплат, кроме уже определенных судом, быть не может и не будет осуществлено.

В свою очередь, сегодня во время олимпийского собрания с участием Александра Лукашенко Анатолий Котов заявил, если в ICF не захотят урегулировать спор полюбовно, белорусская сторона будет обращаться в Международный арбитражный спортивный суд и Международный спортивный суд в Лозанне.

— С учетом того, что наших гребцов полностью оправдали, шансы достаточно неплохие. Может, мы и не получим всю сумму, о которой заявили, но тем не менее, — отметил генсекретарь.

НОК планирует отсудить призовые спортсменов, которые им должны были бы выплатить в случае победы, а также затраты, которые понесла Беларусь на подготовку команды — эта сумма колеблется в районе $ 400−500 тыс.

Как сообщалось, в январе Международный арбитражный спортивный суд снял однолетнее наказание с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Истцом к ICF в Международном спортивном суде в Лозанне выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

По мнению экспертов, из-за пропуска мужской команды по гребле на байдарках и каноэ Игр-2016 в Рио Беларуси не досчиталась 2−4 олимпийских наград.

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