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Хацкевич обратился в арбитражный суд Лозанны в связи с досрочным расторжением контракта с АБФФ

30.05.2017 21:08 — Разное | Tut.by  
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Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в связи с решением футбольного арбитража АБФФ о расторжении контракта. Об этом сегодня во время ежемесячного онлайн-брифинга рассказал первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян.


Александр Хацкевич. Фото: abff.by

После увольнения Александр Хацкевич обратился в футбольный арбитраж АБФФ с иском, в котором требовал признать, что его контракт с федерацией расторгнут без уважительной причины. Судя по всему, решение футбольного арбитража АБФФ не устроило специалиста, и он решил искать правду в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Практически сразу после отставки Хацкевича футбольный агент Вадим Шаблий заявлял, что АБФФ расторгла контракт, не имея на то оснований. В январе стало известно, что Хацкевич намеревается взыскать с АБФФ компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Белорусская федерация футбола расторгла контракт с Александром Хацкевичем 6 декабря 2016-го. При этом срок соглашения был рассчитан до ноября 2017-го. Председатель АБФФ Сергей Румас тогда пояснил, что такое решение было принято после того, как Хацкевич отказался пойти на уменьшение зарплаты (по некоторым данным, она равнялась 240 тысячам евро в год).

— Поскольку по качеству игры и результату команда не совершила продвижения вперед, то финансовую часть контракта тренера было решено скорректировать в сторону уменьшения. Александр Николаевич принял это к сведению и взял время на раздумья. А на днях мы снова встретились и вернулись к нашему разговору. Хацкевич сообщил, что все обдумал и условия федерации принять не может. Поэтому собственно контракт расторгнут, — говорил Румас.

 
 
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Александр Хацкевич обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в связи с решением футбольного арбитража АБФФ о расторжении контракта.

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