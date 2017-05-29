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Хацкевич обратился в арбитражный суд Лозанны в связи с досрочным расторжением контракта с АБФФ
Бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в связи с решением футбольного арбитража АБФФ о
После увольнения Александр Хацкевич обратился в футбольный арбитраж АБФФ с иском, в котором требовал признать, что его контракт с федерацией расторгнут без уважительной причины. Судя по всему, решение футбольного арбитража АБФФ не устроило специалиста, и он решил искать правду в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.
Практически сразу после
Белорусская федерация футбола расторгла контракт с Александром Хацкевичем 6 декабря 2016-го. При этом срок соглашения был рассчитан до ноября 2017-го. Председатель АБФФ Сергей Румас тогда
— Поскольку по качеству игры и результату команда не совершила продвижения вперед, то финансовую часть контракта тренера было решено скорректировать в сторону уменьшения. Александр Николаевич принял это к сведению и взял время на раздумья. А на днях мы снова встретились и вернулись к нашему разговору. Хацкевич сообщил, что все обдумал и условия федерации принять не может. Поэтому собственно контракт расторгнут, —
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Александр Хацкевич обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в связи с решением футбольного арбитража АБФФ о расторжении контракта.
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