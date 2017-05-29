Участники международной преступной организации получили от 11 до 18 лет за контрабанду гашиша

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Борисовского района вынес приговор по уголовному делу в отношении участников международной преступной организации, занимавшихся на протяжении нескольких лет контрабандой гашиша через таможенную границу Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном суде.

Каждый из фигурантов признан виновным в участии в преступной организации (ч.2 ст.285), в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, совершенных организованной группой (ч.4 ст.328). Четверых из них суд также признал виновными в перемещении через таможенную границу Беларуси наркотических средств, совершенном с сокрытием от таможенного контроля, организованной группой (ч.4 ст.228). В деле фигурирует и сбыт транспортных средств с поддельными номерами.

Участники преступной группы получили длительные сроки - от 11 до 18 лет лишения свободы. Практически все отбывать наказание будут в колонии усиленного режима, один - в колонии строгого режима. Также суд вынес решение о конфискации у них всего имущества.

По данным следствия, 43-летний гражданин Беларуси создал преступную организацию, состоящую из нескольких объединенных интернациональных организованных групп, действовавших под его руководством с 2010 по 2015 год на территории стран Европейского союза, Беларуси, Украины и России. Роли участников преступной деятельности были четко распределены и законспирированы. Каждый выполнял отведенные ему задачи и обязанности по транспортировке гашиша с территории стран Европейского союза в Беларусь, откуда он для дальнейшего сбыта направлялся в Россию. Полученная прибыль исчислялась миллионами долларов.

В ходе расследования была изъята крупная партия опасного наркотического средства. Около 300 кг гашиша обнаружено в профессионально оборудованных тайниках транспортных средств. Имущество фигурантов, в том числе объекты недвижимости, было арестовано. Обнаруженные автомобили, компьютерная техника, мобильные устройства, использовавшиеся в преступных целях, признаны следствием вещественными доказательствами.-0-