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Минские тракторы опять отправляются завоевывать Африку

30.05.2017 23:13 — Разное | Ежедневник  
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Минские тракторы опять отправляются завоевывать Африку

Впервые после революционных брожений в Египте три первые полновесные партии машинокомплектов тракторов «Беларусь» отправились в эту страну.

Как сообщил «Ежедневнику» заместитель маркетинг-директора Маркетинг центра ОАО «МТЗ» по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья - начальник управления продвижения и реализации продукции в страны дальнего зарубежья Дмитрий Счастный, первая партия уже на подходе к месту назначения.

Собеседник издания отметил, что египетский рынок белорусские тракторостроители знают давно и хорошо. Был год, когда удалось продать три тысячи тракторов. Но в этой стране началась революция. Вместе с ней пришла растерянность и непонимание. Продажи замерли на отметке «ноль».

Потом белорусский тракторный бизнес в Египте накрыл финансовый дефолт. Раньше один американский доллар стоил шесть египетских фунтов, теперь – 18-21. Внутренние цены в стране сохранились на прежнем уровне, но белорусские поставки считали в долларах, в результате покупательная способность упала в три раза.

ДмитрийСчастный рассказал, что белорусские специалисты трансформировали систему своего присутствия на египетском рынке. Все основные мероприятия удалось завершить в 2016 году, к визиту в эту страну президента Беларуси Александра Лукашенко. После этого начались штучные поставки сборочных комплектов.

Сейчас расчеты позволяют рассчитывать на сборку не менее 500 тракторов в год. Представитель Маркетинг центра ОАО «МТЗ» подчеркнул, что рентабельность сборки находится в пределах 500-1000 машин в год.

 
 
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Впервые после революционных брожений в Египте три первые полновесные партии машинокомплектов тракторов «Беларусь» отправились в эту страну.

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