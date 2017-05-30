Организаторы теннисного турнира «Ролан Гаррос» лишили аккредитации французского теннисиста Максима Аму, который во время интервью в прямом эфире несколько раз попытался поцеловать журналистку.

Федерация тенниса Франции (FFT) в своем заявлении назвала поведение спортсмена неприемлемым. Кроме того, глава FFT попросил комиссию по разрешению спорных вопросов изучить этот эпизод.

21-летний француз Максим Аму, попавший на «Ролан Гаррос» по особому приглашению (wild card), в первом же круге проиграл уругвайцу Пабло Куэвасу.

После матча во время интервью каналу Eurosport он несколько раз попытался поцеловать журналистку Мали Томас против ее воли.

Аму также держал ее за шею и пытался обнять.



Аму (в центре) несколько раз попытался поцеловать журналистку Мали Томас во время прямого включения. Фото: Eurosport



«Если бы я не была в прямом эфире, то ударила бы его», — призналась журналистка. Фото: Eurosport



Фото: Eurosport

Томас рассказала Huffington Post France, что действия Аму были для нее крайне неприятными.

«Если бы я не была в прямом эфире, то ударила бы его», — призналась она.

В пресс-службе телеканала Eurosport также осудили поведение Аму и заявили, что ждут извинений.

Открытый чемпионат Франции по теннису, также известный как «Ролан Гаррос», — один из четырех турниров «Большого шлема». Чемпионат стартовал 21 мая и завершится 10 июня.