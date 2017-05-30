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Журналисты назвали самого популярного спортсмена мира

30.05.2017 22:33 — Разное | Tut.by  
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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан самым популярным спортсменом мира по итогам исследования, проведенного ESPN. Об этом сообщается на сайте портала.


Фото: Reuters

Второе место занял баскетболист Леброн Джеймс («Кливленд Кавальерс»), третье — футболист «Барселоны» Лионель Месси, четвертое — теннисист Роджер Федерер, пятое — гольфист Фил Микельсон. Российская теннисистка Мария Шарапова оказалась на 23-й строке. Она единственная россиянка в первой сотне рейтинга.

Для расчета популярности учитывалось количество подписчиков в социальных сетях, количество запросов в Google, а также доходы спортсменов. В первой сотне больше всего футболистов — 38, из них 13 выступают в Английской премьер-лиге.

Ранее в мае Роналду стал первым спортсменом, набравшим 100 миллионов подписчиков в Instagram.

В декабре 2016-го баскетболист Майкл Джордан был признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

 
 
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Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан самым популярным спортсменом мира по итогам исследования, проведенного ESPN.

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