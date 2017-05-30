Сафарьян: Выбежавшие на поле болельщики сорвали церемонию награждения в финале Кубка Беларуси

Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян во время ежемесячного онлайн-брифинга порассуждал о жесткой реакции блюстителей закона на выбежавших на поле болельщиков брестского «Динамо» во время церемонии награждения команды после победы в финале Кубка Беларуси в Гродно.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

— Здесь у каждого будет свое мнение. Это ложка дегтя, которая останется от этого финала. Но я хотел бы избежать категоричных оценок. Давайте без эмоций рассмотрим, что происходило. В Гродно приехало более 70 автобусов с болельщиками — как с той, так и с другой стороны. Правоохранительные органы в фан-зоне относились к ним максимально лояльно, не вмешивались ни во что. Да, возникла конфликтная ситуация между болельщиками. Но ОМОН и представители МВД держали паузу, и через специалистов по работе с болельщиками удалось не допустить прямого противостояния.

Часто поднимают вопрос по пиву на футбольных матчах. В фан-зоне перед стадионом пиво было в любом количестве. Каждый мог употреблять столько, сколько ему хочется. К сожалению, не все останавливаются на каком-то этапе, а считают, что это надо делать бесконечно. Даже при этом я видел множество совместных фотографирований болельщиков «Немана» и «Шахтера», они вместе скандировали речовки, обнимались. И это действительно напоминало фан-зону топовых матчей, которые проходят в Европе. И все отмечали, как здорово вокруг стадиона. И это позволяло нам убедить милицию, что не надо на всех матчах разводить потоки болельщиков, что они могут цивилизованно общаться, — уверен Сергей Сафарьян.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Жара, пиво, NaviBand и футбол. Как Гродно встретил финал Кубка Беларуси по футболу

— А теперь что касается концовки матча. Нет ни одного болельщика, который не знает, что на футбольное поле нельзя выбегать. Более того, за достаточное время до окончания матча, до последнего пробитого пенальти представители ОМОНа выстроились перед трибуной с брестскими фанатами. Не знаю, предвидел ли ОМОН, что «Динамо» завоюет Кубок, но правоохранители встали, показывая, что готовы препятствовать выбеганию болельщиков на поле. Это не чья-то прихоть, не чья-то блажь. Это установленное правило и предотвращение конфликтной ситуации и возможных массовых столкновений, — напомнил первый зампред АБФФ.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

— Несмотря на то, что правоохранители показали, что будут препятствовать, болельщики пренебрегли этим и попытались проникнуть на поле. И те, кто проник, фактически сорвали церемонию награждения. С большим сожалением вынужден сказать, что съемки вручения Кубка практически не получилось. Ее не дали сделать те болельщики, которым, извините, наплевать на других. На тех, кто смотрит по телевидению, на тех, кто соблюдает правила, — сказал Сергей Сафарьян.

— Но говорить в этом отношении о том, что кто-то хороший, а кто-то плохой, я не могу. Наибольшее сожаление в том, что из всего финала это самая педалируемая тема, на фоне которой о замечательном антураже никто не вспомнил. Вызывает сожаление убогость освещения тех праздников, которые мы можем организовать. Но через такие финалы можно прийти к тому, что всему свое время. И даже если болельщики хотели подержать Кубок в руках, то ведь вратарь брестчан Малерб первый, кто побежал к трибунам, передал Кубок. То есть не надо было для этого выбегать на поле и провоцировать нехорошую ситуацию, — считает Сергей Сафарьян.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY