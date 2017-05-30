Умный автомобиль от Bosch будет узнавать водителя и сообщать ему о погоде за окном

Компания Bosch сообщила о разработке необычного концепта "умного" автомобиля, предлагающего пользователю интуитивно понятную систему управления, возможность автономного вождения и информацию об окружающем мире, получаемую в реальном времени при помощи Интернета.

Шоу-кар может похвастаться тонкой настройкой параметров под каждого конкретного пользователя. Установленная в автомобиле камера будет распознавать водителя, автоматически подгоняя сиденья, зеркала и настраивая рулевую колонку и температуру в салоне в зависимости от предпочтений владельца.

Водителю будет доступен календарь встреч, избранная подсветка дисплея и сборник любимой музыки, а маршрут к выбранной точке назначения уже будет заложен в память автомобиля, при условии, если человек заранее ввел его, например, находясь дома.

Впрочем, о сроках появления серийных образцов данного концепта пока ничего не сообщается.