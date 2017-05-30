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Дружба без границ: как немецкая овчарка играет с оленем
30.05.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Казалось бы, два представителя фауны, которые не должны пересекаться друг с другом, нашли способ играть вместе, при этом их разделяет забор.
Животные бегают друг за другом вдоль ограды, а собака сопровождает совместные пробежки оглушительным лаем.
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Собака и олень, находящиеся по разные стороны забора, постоянно играют вместе. Смотрите на видео, как выглядит межвидовая дружба.
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