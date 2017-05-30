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Дружба без границ: как немецкая овчарка играет с оленем

30.05.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Казалось бы, два представителя фауны, которые не должны пересекаться друг с другом, нашли способ играть вместе, при этом их разделяет забор.

Животные бегают друг за другом вдоль ограды, а собака сопровождает совместные пробежки оглушительным лаем.

 
 
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Собака и олень, находящиеся по разные стороны забора, постоянно играют вместе. Смотрите на видео, как выглядит межвидовая дружба.

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