Последний звонок: витебские школьники вступили во взрослую жизнь

В СШ №44 множество профильных классов: начиная от хореографии и заканчивая изучением китайского языка. Дети с самого начала выбирают направление, которое в дальнейшем будут углубленно изучать. В этом году школу закончили ученики трех классов: филологического, математического и МЧС.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Все впереди: брестские старшеклассники прощаются со школой 10

"Меня переполняют эмоции, я понимаю, что предстоит очень сложный выбор профессии. С МЧС у меня пока не получается: девушкам туда очень сложно попасть, поэтому я буду поступать в медицинский колледж. В дальнейшем я планирую получить высшее образование и стану медиком", — рассказала Sputnik выпускница 11-В Саша Карамыкина.

Многие выпускники этой школы говорили, что хотят продолжить образование по своему профилю.

"Я уверен в своем будущем, поскольку школа дала мне прекрасные знания, и я надеюсь получить от жизни удовольствие. Тем более, что собираюсь поступать в БГУИР на интересную для меня специальность — программирование. Хотя все зависит от того, как я сдам ЦТ", — рассказал Sputnik выпускник математического класса Влад Рублевский.

Выступая перед уже бывшими учениками, директор школы Сергей Питаленко выразил надежду, что, во взрослой жизни ребята смогут проявить самостоятельность, сдать экзамены, поступить куда запланировали и построить свою жизнь именно так, как они этого хотят.