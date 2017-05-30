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"И даже коньки сделаем". Глава МВД предложил производить экипировку в исправительных учреждениях

31.05.2017 00:00 — Разное | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на олимпийском собрании рассказал о способах решения проблемы с инвентарем в детских спортивных школах, которые предложил министр внутрених дел, сообщает телеканал ОНТ.

— С инвентарем? Как будто самая большая проблема! Хотя, и не это проблема. Когда начали по этому хоккею обсуждать, поднимается министр внутренних дел и говорит: «Александр Григорьевич, а что за проблема? Скажите, дайте мне задание. Мы в исправительных учреждениях… Для детей. — Ну, хоккеисты у нас крутые, там „найки“ купим и коньки, и штаны. — А все остальное мы сошьем. И штаны, и даже коньки сделаем».

И он прав. Что, для детишек там форму не сошьют? Притом, для любого вида спорта. И деньги останутся у нас, и копейки это будет стоить. Надо купить какой-то станок, в какое-то учреждение? Ну давайте купим его! Но этим никто не занимался, — сказал Александр Лукашенко.

Видео: Телеканал ОНТ

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Напомним, что недавно вице-премьер Беларуси Василий Жарко заявил о том, что к началу сезона детские хоккейные школы будут обеспечены экипировкой отечественного производства.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на олимпийском собрании предложил способы решения проблемы с инвентарем в детских спортивных школах.

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