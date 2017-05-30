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Беспилотное такси от "Яндекс" сумело подвезти пассажира в нужную точку

31.05.2017 00:45 — Разное | БелТА  
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Беспилотное такси от "Яндекс" сумело подвезти пассажира в нужную точку

Компания "Яндекс" продемонстрировала собственную разработку в области беспилотных автомобилей. Ее прототип, созданный на базе легкового автомобиля Toyota для приложения "Яндекс.Такси", сумел подобрать пассажира и подвезти его по указанному маршруту. Произошло это на закрытом полигоне.

В программном обеспечении машины заложены геолокационные, навигационные и иные схемы позиционирования, а также "компьютерное зрение" и алгоритмы самостоятельного обучения. Подобное ПО уже используется в сервисах "Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Карты".

В электронные "мозги" машины удалось заложить реальные сведения, полученные от пользователей на условиях анонимности. Благодаря этому автомобиль оказался в большей степени адаптирован для Москвы, поскольку он уже "знает" об особенностях движения, пробках, ограничениях скорости и т. д.

Таким образом, автомобиль целиком опирается на ресурсы, имеющиеся в распоряжении у "Яндекса". Аппаратная его часть собрана из доступных на рынке устройств, вроде графического процессора от Nvidia или лидара Velodyne.

Планируется, что испытания на дорогах общего пользования начнутся в конце 2017 года.

 
 
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Компания "Яндекс" продемонстрировала собственную разработку в области беспилотных автомобилей. Ее прототип, созданный на базе легкового автомобиля Toyota для...

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