В рамках выставки Computex 2017 производитель процессоров Intel представил новое семейство процессоров Core X, включающее обширный спектр моделей - от i5 до абсолютно новой i9.

Платформа, объединенная общим наименованием Core X, рассчитана в первую очередь на заядлых геймеров, стримеров и тех, кому не хватает "стандартной" мощности старых процессоров Intel и их конкурентов из AMD. Основной акцент при разработке новой линейки был сделан на многопоточность. Например, во время игры на максимальных настройках пользователь параллельно запускает видеотрансляцию и ведет общение с подписчиками и при этом ничего из указанного у него не "тормозит". Особый акцент был сделан на поддержку использования очков виртуальной реальности.

Также новые процессоры подойдут для видеомонтажеров, разработчиков ПО, 3D-моделей и иных "тяжелых" задач.

Топовым процессором в линейке производителя стал Core i9 Extreme (7980XE). Его стоимость будет достигать 1 999 долларов. Это первый потребительский настольный процессор с 18 ядрами и 36 потоками. Самый дешевый i9 (7900X) будет стоить "всего" 999 долларов. В нем будет располагаться 12 ядер и 24 потока.

Среди линейки i7 встречаются как бюджетные версии, вроде 7740X (339 долларов) и 7800X (389 долларов), так и "топ" 7820Х стоимостью 599 долларов.

Самый бюджетный в новой линейке процессор - это Core i5-7640X. Его цена составит 242 доллара за 4 ядра и 4 потока.

Все процессоры будут работать на материнских платах с чипсетом Intel X299 на 2066 сокете. Они появятся параллельно с поступлением в продажу новых процессоров. Почти все семейство построено на обновленной архитектуре Skylake X (шестое поколение платформы).

Отличительной особенностью процессоров стала система Turbo Boost Max 3.0. Она будет отвечать за увеличение мощности каждого ядра при появлении такой необходимости. Core X будет работать в многопоточном режиме на 10 процентов быстрее и на 15 процентов в режиме одного потока.