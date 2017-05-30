Что меняется с 1 июня: подорожают сигареты и билеты в зоопарк, стартует эксперимент на таможне

В июне подорожают некоторые марки сигарет, вырастут цены на билеты в минский зоопарк, а белорусские водители, которые трудятся в России, могут остаться без работы из-за изменений в соседней стране. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как июньские изменения отразятся на белорусах.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вырастут цены на некоторые марки сигарет

С 1 июня в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет. Больше всего наименований подорожает у компании «Табак-инвест». К примеру, цены на сигареты «Корона» и «Корона голубая» (до 1 рубля), «Корона слим» (до 0,99 рубля), «Корона стиль», «Корона элит» (до 0,87 рубля), «Корона Super Slims», «Корона голубая Super Slims», «Корона Menthol Super Slims» (до 0,9 рубля), «Форт» и «Форт 7» (до 0,92 рубля).

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

Подорожают билеты в зоопарк

С 1 июня вырастут цены на билеты в минский зоопарк до 9 рублей (сейчас — 6 рублей). Входной билет в зоопарк и динопарк с 1 июня обойдется в 13 рублей (сейчас — 10 рублей). Но 1 июня вход в зоопарк для детей до 14 лет будет бесплатным.

Снизится минимальная сумма покупок в польских магазинах для возврата TaxFree

Белорусы, которые отправляются на шопинг в Польшу, смогут покупать с 1 июня товары в соседей стране на меньшую сумму денег, чтобы вернуть TaxFree.





Так, Польша намерена снизить минимальную сумму покупок для возврата TaxFree. Чтобы вернуть НДС от покупок в этой стране, нужно будет приобрести товары на сумму не менее 200 злотых (около 50 долларов). Сейчас минимальный объем покупок составляет 300 злотых (около 75 долларов). В Минфине Польше поясняют свое решение тем, что в прошлом году снизился «оборот малых, семейных предприятий, участвующих в системе «tax free».

Напомним, Белорусы в прошлом году урезали траты на покупки в Польше. За год наши соотечественники оформили на погранпереходах Подлясского воеводства чеки Tax Free на 715 миллионов злотых (332,3 миллиона рублей, или почти 170 миллионов долларов по курсу Нацбанка на 1 января этого года).

Сотрудники таможни будут выполнять некоторые обязанности пограничников

С 1 июня по 1 сентября в международном автодорожном пункте пропуска «Козловичи» таможенники возьмут на себя часть обязанностей пограничников.

Таможенники будут проверять документы физлиц, соблюдение иностранными гражданами и лицами без гражданства правил пребывания в Беларуси и правил транзитного проезда через нашу страну.



Фото с сайта: http://www.customs.gov.by

Также таможенники будут проводить санитарно-карантинный контроль физлиц, проверять у водителей документы об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Белорусские водители, работающие в России, могут лишиться работы

В России с 1 июня вступит в силу закон, запрещающий работать профессиональным водителям на территории РФ с иностранными правами. Это изменение отразится и на белорусских водителей. По сведениям AUTO.TUT.BY, дальнобойщиками в России работают порядка 100 тысяч белорусов. В некоторых российских компаниях штат состоит только из белорусских водителей. При этом у нас нет сведений, сколько человек работает на малотоннажной технике, самосвалах и общественном транспорте в соседней стране.



Фото: www.euromag.ru

Ранее депутаты Госдумы предлагали не распространять запрет на граждан Союзного государства и собирались внести поправку до 1 июня 2017 года, чтобы белорусские водители в том числе имели возможность продолжать работу. Поправки находятся на рассмотрении.

В связи с тем, что срок обмена национальных водительских прав на российские продлен не будет, есть предположение, что водители-иностранцы могут лишиться работы.

velcom закрывает некоторые пакеты мобильного интернета

Мобильный оператор velcom с 1 июня прекращает обслуживание архивных пакетов мобильного интернета: «velcom WAP», «velcom WEB», «velcom WEB PLUS», «пакет 25», «пакет 250 (arch.)», «пакет 500». Эти пакеты мобильного интернета, которые сейчас используют менее 0,05% абонентов компании, 1 июня будут автоматически заменены на актуальные, сопоставимые по стоимости с архивными пакетами.

Вниманию перевозчиков!

С 1 июня вступит в силу новая редакция Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь. Подробнее тут .



