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Почти половина белорусов живет на сумму до 350 рублей в месяц
Почти половина белорусов — 48,8% от всего населения — ежемесячно имеют в своем распоряжении не более 350 рублей. Такие выводы следуют из
По данным Белстата, на 1 апреля в Беларуси проживало 9 миллиона 498,6 тысячи человек. Получается, что около 4,6 миллиона белорусов ежемесячно располагали суммой, которая не превышала в январе-марте 350 рублей. Почти 570 тысяч человек и вовсе живут за чертой бедности — их доход не превышает бюджет прожиточного минимума. Тех, кто живет за чертой бедности, больше всего в Брестской области (8,7% от общей численности населения).
При этом тех, чей доход превышает 600 рублей, в стране 12,4%, или около 1 миллион 178 тысяч человек. Если смотреть по регионам, то больше всего тех, чьи ежемесячные доходы превышают 600 рублей, проживает в столице (25,2%), а меньше всего — в Гомельской области (8,2%).
Какие доходы у белорусов
(среднедушевые располагаемые ресурсы)
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48,8% белорусов ежемесячно имеют в своем распоряжении не более 350 рублей. Тех, чей доход превышает 600 рублей, в стране 12,4%.
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