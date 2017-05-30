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Почти половина белорусов живет на сумму до 350 рублей в месяц

31.05.2017 07:10 — Разное | Tut.by  
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Почти половина белорусов — 48,8% от всего населения — ежемесячно имеют в своем распоряжении не более 350 рублей. Такие выводы следуют из статистики Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения в первом квартале. Для сравнение: год назад белорусов, чьи доходы не превышали 350 рублей, было чуть больше — 53,5%.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

По данным Белстата, на 1 апреля в Беларуси проживало 9 миллиона 498,6 тысячи человек. Получается, что около 4,6 миллиона белорусов ежемесячно располагали суммой, которая не превышала в январе-марте 350 рублей. Почти 570 тысяч человек и вовсе живут за чертой бедности — их доход не превышает бюджет прожиточного минимума. Тех, кто живет за чертой бедности, больше всего в Брестской области (8,7% от общей численности населения).

При этом тех, чей доход превышает 600 рублей, в стране 12,4%, или около 1 миллион 178 тысяч человек. Если смотреть по регионам, то больше всего тех, чьи ежемесячные доходы превышают 600 рублей, проживает в столице (25,2%), а меньше всего — в Гомельской области (8,2%).

Какие доходы у белорусов

(среднедушевые располагаемые ресурсы)

Располагаемые ресурсы, в рублях Всего по стране, в %
до 150 2,8
150−200 6
200−250 11,4
250−300 13,3
300−350 15,3
350−400 12,3
400−500 16,6
500−600 9,9
более 600 12,4

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48,8% белорусов ежемесячно имеют в своем распоряжении не более 350 рублей. Тех, чей доход превышает 600 рублей, в стране 12,4%.

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