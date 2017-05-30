|
"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом мира
Английский «Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира по версии авторитетной аудиторской компании KPMG. Об этом сообщается на официальном
По версии компании, стоимость английского клуба оценивается в € 3,186 млрд. «Манчестер Юнайтед» обошел испанский «Реал» (€ 3,057 млрд), с которым делил первое место в прошлогоднем отчете компании. На третье место рейтинга специалисты поставили испанскую «Барселону», оценив ее стоимость в € 2,8 млрд.
Далее в рейтинге в порядке убывания располагаются: немецкая «Бавария» (€ 2,5 млрд), английские «Манчестер Сити» (2,04), «Арсенал» (2,02), «Челси» (1,7), «Ливерпуль» (1,4), итальянский «Ювентус» (1,3) и английский «Тоттенхэм» (1,04). Замыкает таблицу французский клуб «Марсель», чья стоимость оценивается в € 196 млн. В отчете компании отмечается, что суммарная стоимость 32 клубов, попавших в рейтинг, составляет € 29,9 млрд. Данный показатель на 14 процентов превосходит суммарную стоимость 32 клубов в прошлогоднем рейтинге.
В основу исследования положен анализ общедоступной финансовой информации 32 лучших футбольных клубов Европы за сезоны-2014/15 и 2015/16 по состоянию на 1 января 2017 года. Рейтинг составлялся исходя из пяти критериев: рентабельность, популярность, доходы от стадиона, доходы от телетрансляций и спортивный потенциал. В данном рейтинге не учитывались спортивные и бизнес-результаты клубов прошедшего сезона - 2016/17. KPMG является одной из четырех крупнейших компаний, оказывающих консалтинговые и аудиторские услуги, помимо нее, в этот список входят Ernst & Young, PwC и Deloitte Touche Tohmatsu.
В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии. В минувшем сезоне клуб занял шестое место в национальном первенстве, но завоевал три трофея, победив в Суперкубке Англии, Кубке английской лиги и Лиге Европы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Английский "Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом мира по версии авторитетной аудиторской компании KPMG.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии