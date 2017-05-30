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"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом мира

31.05.2017 07:54 — Разное | Tut.by  
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Английский «Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира по версии авторитетной аудиторской компании KPMG. Об этом сообщается на официальном сайте организации.


Фото: Reuters

По версии компании, стоимость английского клуба оценивается в € 3,186 млрд. «Манчестер Юнайтед» обошел испанский «Реал» (€ 3,057 млрд), с которым делил первое место в прошлогоднем отчете компании. На третье место рейтинга специалисты поставили испанскую «Барселону», оценив ее стоимость в € 2,8 млрд.

Далее в рейтинге в порядке убывания располагаются: немецкая «Бавария» (€ 2,5 млрд), английские «Манчестер Сити» (2,04), «Арсенал» (2,02), «Челси» (1,7), «Ливерпуль» (1,4), итальянский «Ювентус» (1,3) и английский «Тоттенхэм» (1,04). Замыкает таблицу французский клуб «Марсель», чья стоимость оценивается в € 196 млн. В отчете компании отмечается, что суммарная стоимость 32 клубов, попавших в рейтинг, составляет € 29,9 млрд. Данный показатель на 14 процентов превосходит суммарную стоимость 32 клубов в прошлогоднем рейтинге.

В основу исследования положен анализ общедоступной финансовой информации 32 лучших футбольных клубов Европы за сезоны-2014/15 и 2015/16 по состоянию на 1 января 2017 года. Рейтинг составлялся исходя из пяти критериев: рентабельность, популярность, доходы от стадиона, доходы от телетрансляций и спортивный потенциал. В данном рейтинге не учитывались спортивные и бизнес-результаты клубов прошедшего сезона - 2016/17. KPMG является одной из четырех крупнейших компаний, оказывающих консалтинговые и аудиторские услуги, помимо нее, в этот список входят Ernst & Young, PwC и Deloitte Touche Tohmatsu.

В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии. В минувшем сезоне клуб занял шестое место в национальном первенстве, но завоевал три трофея, победив в Суперкубке Англии, Кубке английской лиги и Лиге Европы.

 
 
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Английский "Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом мира по версии авторитетной аудиторской компании KPMG.

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