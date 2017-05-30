Отправляем ребенка в летний лагерь: важные советы педиатра для родителей

С началом летних каникул перед родителями встает вопрос: как сделать детский отдых не только приятным, но и полезным. Один из вариантов — поездка в детский оздоровительный лагерь. Но если ребенок едет туда впервые, у родителей возникает множество вопросов. Ответить на самые популярные мы попросили врача-педиатра, директора компании Добрый Доктор Александра Дечко.

— Есть ли какие-либо рекомендации по возрасту, в котором ребенка можно отправлять в лагерь?

— Четких возрастных градаций по поводу отдыха в оздоровительных лагерях я не встречал. На мой взгляд, здесь нужно больше обращать внимание на социальную зрелость ребенка, насколько он организован и способен справляться с бытом: переодеваться, соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой своего белья, складывать вещи, застилать кровать. Какое-то время ребенок будет предоставлен сам себе, и он должен проявить определенную самостоятельность. Этот ключевой момент. Надо понимать, оздоровительный лагерь — это коллектив, а коллектив имеет свойство отторгать индивидуумов, которые не подходят ему по социальной зрелости. То есть, если все умеют застилать кровать, а ваш ребенок не умеет, то у него возникнут конфликтные ситуации с другими детьми.

Второе, на что бы я обратил внимание: насколько ваш ребенок приучен к не домашней пище, насколько широк его пищевой рацион. Индивидуальной кухни в оздоровительном лагере не будет, и если ребенок с утра до вечера будет ходить голодным, безусловно, ни об оздоровлении, ни об отдыхе говорить не приходится. Если ребенок без капризов ест в школе, не привередничает дома, и ему не готовят отдельно по десять блюд, то, вероятнее всего, никаких проблем с питанием в оздоровительном лагере у него не возникнет.

Третье — насколько сам ребенок хочет ехать в лагерь? Вряд ли что-то хорошее получится, если отправить его туда насильно. Если на данном этапе он слишком привязан к родителям, ежедневные детские слезы по телефону — не лучшая мотивация отправлять ребенка на отдых. Может быть, стоит предложить ему пообщаться на эту тему со сверстниками, которые расскажут ему, что и как было в лагере. Насколько это интересно, познавательно, полезно, какие новые друзья и увлечения у них появились, чем они там занимались и так далее. Потому что отторжение часто возникает за счет незнания, а родители в определенном возрасте не всегда могут быть авторитетом. Зато мнение сверстников может оказаться полезным!



Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»; genn-mikheev.narod.ru

— Есть ли противопоказания к поездке в оздоровительный лагерь?

— Безусловно, есть ряд противопоказаний к оздоровительному отдыху, но, скорее всего, дети с такими заболеваниями просто не смогут получить справку* в лагерь от врача-педиатра. Например, нельзя отправлять в лагерь ребенка, у которого могут возникать судороги, нарушения сознания, детей с психическими заболеваниями, серьезными неврологическими заболеваниями и т.д.

* Обратите внимание: в справках, которые предназначены для отечественных оздоровительных лагерей, указываются паспортные и антропометрические данные, перенесенные серьезные заболевания, некоторые прививки: АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) и прививка от кори, краснухи, паротита. Обязателен осмотр на чесотку, педикулез, микроспорию. Также в справке указывается информация о том, сколько времени ребенок не был в контакте с инфекционными больными — это противоэпидемические мероприятия, препятствующие завозу в детский коллектив определенных инфекционных заболеваний. Срок действия этой справки всего лишь три дня! А значит, заняться этим вопросом следует заблаговременно, заранее подготовить выписку о профилактических прививках и пр.

Важно обратить внимание на сезонные обострения. Например, если у ребенка есть ярко выраженная солнечная аллергия или поллиноз — реакция на цветение определенных растений.

Нельзя отправлять ребенка в лагерь с острыми заболеваниями, в ранний восстановительный период после тяжелых болезней, после оперативного вмешательства. После перенесенного заболевания, даже если речь идет о банальной ОРВИ, нужно выждать хотя бы неделю — чтобы избежать возможных осложнений. Надо понимать, что оздоровительный лагерь — это не лечебное учреждение, там не будет такого количества врачей и медсестер, которые могли бы обеспечить родительский уход.



Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»; genn-mikheev.narod.ru

— С какими заболеваниями ребенок может столкнуться в лагере?

— Заболевания такие же, как в любом другом месте. Есть одна особенность: в большом детском закрытом коллективе занесенные инфекции, особенно передающиеся воздушно-капельным путем, распространяются очень быстро.

Самые частые проблемы оздоровительных детских лагерей — это кишечные инфекции. Но эти проблемы связаны с недосмотром в организации детского питания, и ни от родителей, ни от детей здесь ничего не зависит. Единственное, что можно посоветовать родителям: чем меньше вы будете возить детям в жаркое время года пакетов с продуктами, тем меньше у них будет проблем с животами.



Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»; genn-mikheev.narod.ru

— Каким правилам безопасности следует обучить ребенка?

— Я бы выделил несколько аспектов: во-первых, у ребенка должна быть сформирована привычка — если он находится под солнцем, на нем должен быть головной убор. А если лагерь находится в лесной зоне, головной убор необходим и на солнце, и в тени.

Во-вторых, ребенку нужно объяснить, что такое правильный питьевой режим: в жаркое время года он должен пить больше — это профилактика перегреваний, тепловых и солнечных ударов.

В-третьих, если лагеря расположены в лесных массивах, ребенку нужно объяснить, как одеваться, чем обрабатываться, что делать, если его покусали насекомые.

В-четвертых, стоит разъяснить ребенку правила поведения в бассейнах и открытых водоемах: ни в коем случае нельзя лезть в воду самостоятельно, без присмотра воспитателей, нельзя прыгать в воду, особенно если речь неизвестна глубина и качество дна.

Главное: ребенок должен знать, куда ему обратиться, если что-то случилось. Его психологически нужно настроить на то, что если произошла какая-то травма, что-то заболело, где-то высыпало, ни в коем случае нельзя этого бояться, нельзя это скрывать. Нужно обязательно поставить в известность воспитателей и родителей. Чаще всего проблема заключается в том, что заболевание или травма какое-то время скрываются, и когда ребенку начинают оказывать помощь, уже упущены самые важные первые часы.



Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»; genn-mikheev.narod.ru

— Должна ли быть у ребенка при себе аптечка?

— Ни в коем случае. Бесконтрольный прием лекарственных препаратов детьми недопустим. Если же у ребенка существует необходимость планового приема медицинских препаратов, то ему не стоит ехать в лагерь. Быть может, лучше подумать о санаторно-курортном лечении.

— Как понять, что ребенка следует забрать из лагеря?

— Не стоит забирать ребенка из лагеря в первые несколько суток, даже если он расстроен. Безусловно, адаптационный период существует: пока дети перезнакомятся, пока заведут новых друзей, пока узнают территорию лагеря, пока втянутся в новый режим… Но если ребенок находится в депрессии, в состоянии невроза, постоянно плачет, постоянно просится домой, если возникают конфликтные ситуации с педагогами, воспитателями и детьми, и все это длится уже неделю, то, наверное, отправить его туда было ошибкой, и положительных эмоций он там не получит. Помните, что отдых должен быть в радость!