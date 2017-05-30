МИНСК, 31 мая — Sputnik. Российский Военно-морской флот крылатыми ракетами "Калибр", выпущенными подлодкой "Краснодар" поразил цели в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), переброшенных террористами из Ракки.

Из акватории в восточной части Средиземного моря фрегатом "Адмирал Эссен" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе Пальмиры, сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

Подводная лодка "Краснодар" ВМФ РФ выполнила пуски крылатых ракет по объектам в Сирии из подводного положения. Таким образом ВМФ продемонстрировал способность результативного нанесения ударов комплексами высокоточного оружия в кратчайший срок после получения приказа.

Командования США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия.

Успешное выполнение поставленной задачи подтвердило высокую боевую готовность сил ВМФ РФ, экипажей кораблей и подлодки, непосредственно задействованных в применении ракетного вооружения, отметили в Минобороны России.