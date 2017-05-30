Астролог о влиянии Луны на эмоции и наиболее опасных датах июня

Луну вполне можно считать неким защитником нашей планеты, полагает астролог Вячеслав Бонча. На физическом уровне Луна притягивает к себе метеоры, метеориты и астероиды, влияет на земные приливы и отливы. В то же время, с точки зрения астрологии, именно Луна связана с эмоциями и психоэмоциональными функциями человека, отметил астролог.

Луна движется вокруг нашей планеты по специфической траектории в виде эллипса. Ближайшая точка лунной орбиты к Земле — это перигей. Противоположная ей — апогей Луны — самая дальняя от Земли точка лунной орбиты.



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"Апогей связан с так называемой Черной луной. Это цикл, связанный с искушениями, иллюзиями, ложью. А перигей, самая близкая точка к Земле, это некое зеркало или зеркальный щит. Если говорить о событийности, то когда любые планеты находятся в перигее лунной орбиты, они связаны с морально-этическим выбором. В июне таких моментов будет три — 2, 13 и 20 июня плюс-минус 2 дня, когда последовательно Солнце, Меркурий и Венера будут находиться в точке перигея лунной орбиты", — сказал астролог.

По словам астролога, в указанные периоды каждому стоит быть особенно внимательным. Все будет в порядке в том случае, если в эти дни не будет происходить каких-то событий, связанных с морально-этическим выбором.

"Если же какие-то события будут происходить, и нужно будет принимать решения, все-таки лучше все взвесить и руководствоваться здравым смыслом и морально-этическими нормами, не поддаваться искушению. Особенно важна в этот период эмоциональная устойчивость. То есть не стоит входить в истерические, психоэмоциональные состояния. Тогда негативные события вас минуют", — констатировал астролог.

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