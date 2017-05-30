Детективная история обретения мощей Иоанна Кормянского

ГОМЕЛЬ, 31 мая – Sputnik. Тысячи паломников приедут сегодня в агрогородок Корма Добрушского района Гомельской области. Верующие почтят память святого праведного Иоанна (Гашкевича) Кормянского, жизнь которого для многих стала примером подлинного служения вере.

Праздновать православный мир будет сразу две даты – 180 лет со дня рождения и 100 лет со дня преставления Иоанна Кормянского. Торжества начнутся в женском монастыре в 09:30 с божественной литургии, которую возглавит митрополит Павел. Свое участие в праздничном богослужении подтвердили архиереи из Беларуси и стран ближнего зарубежья.

К лику святых Ионна Кормянского Белорусская православная церковь причислила в 1988 году, а годом ранее мощи праведника были торжественно выставлены для поклонения в местном храме. К этому событию имеет прямое отношение нынешний епископ Гомельский и Жлобинский Стефан.

С обретением мощей связана почти детективная история. Священник умер осенью 1917 года и был похоронен у алтаря Свято-Никольского храма в деревне Огородня, где долгие годы служил настоятелем. Однажды перед своей смертью праведник сказал: "Будут прыгать на мне, но гроб будет крепким". И предсказание сбылось. Храм большевики уничтожили, а на его месте появилось футбольное поле.

Время шло, но люди не забывали своего священника, продолжали видеть в нем человека, явно угодившего Богу. Из уст в уста передавалась информация о чудодейственной силе молитв, обращенных к отцу Иоанну. На эти истории и опирался молодой иеромонах Стефан, настоятель кормянской Свято-Покровской церкви, решив в 1991 году отыскать место захоронения, как оказалось, не простого сельского батюшки.

Сначала удалось обнаружить основание алтарной апсиды, а в четырех метрах нож бульдозера вскрыл могилы двух священников, в которых были опознаны отец Иоанн и один из его сыновей, Михаил. Тело последнего полностью истлело, останки же батюшки подверглись тлению частично. Гроб отвезли в Корму, в Покровский храм, который, по словам очевидцев, наполнился исходившим от мощей благоуханием. Проверить это явление и попытаться найти ему объяснение с тех пор пытаются многие. Но еще больше тех, кто приезжают в Корму, чтобы приложиться к мощам и получить исцеление.