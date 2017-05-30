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Тест: кто вы из великих блондинок?

31.05.2017 00:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Настоящих блондинок становится все меньше и меньше: менее чем за две сотни лет в мире может и вовсе не остаться светловолосых! Поэтому ясно: блондинок нужно оберегать, баловать и любить. И, конечно, ценить великих блондинок кино и музыки, познакомиться с которыми можно ближе в онлайн-тесте на Sputnik.

Вы можете оказаться иконами кино Мэрилин Монро или Грейс Келли или другими яркими блондинками из истории. Проверьте: сойдутся ли ваши характеры? И обязательно поделитесь результатами в социальных сетях — вдруг результаты совпадут с кем-то из ваших подруг и приятельниц.

Всемирный день блондинок отмечают с 2006 года — это повод не только повеселиться и шутить над светловолосыми красавицами, но и помнить, что они — по-настоящему вымирающий вид.

 
Теги: знакомства
 
 
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Всемирный день блондинок - отличный повод вспомнить светловолосых икон кино и музыки. Пройдите тест Sputnik и узнайте, кто вы из великих блондинок - Мэрилин Монро,...

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