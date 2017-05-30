Стинг приедет с концертом в Минск спустя семь лет

После успешных гастролей по Северной и Южной Америке, Мексике и Европе британский рок-музыкант Стинг под восторженные отзывы поклонников продолжает покорять новые города и страны. Впереди шоу в Австрии, Эстонии, России, Литве, Польше, Венгрии, Македонии, Украине и Беларуси. Новая программа, а также любимые хиты и энергия, которая с первого аккорда захватывает дух, ждет зрителей 8 октября на сцене Минск-Арены. Билеты в продаже со 2 июня.





Двенадцатый студийный альбом и первая за последние 10 лет рок-пластинка «57th & 9th» увидела свет 11 ноября 2016 года. Необычное название альбом получил благодаря перекрестку двух улиц — пятьдесят седьмой и девятой — каждый день по дороге в студию Стинг проходил именно мимо этого перекрестка. Всего на пластинке 10 песен, и каждая из них открывает многогранность стилей Стинга: от драйвового и дерзкого в песне «I Can’t Stop Thinking About You» до меланхоличного и восхваляющего в «50, 000».

Идея пластинки принадлежит менеджеру артиста Мартину Киршенбауму. К слову, альбом был записан буквально за несколько недель при участии Доминика Миллера и Лайла Уоркмена (гитара), Винни Колайута (ударные), барабанщика Джоша Фриза (Nine Inch Nails, Guns n' Roses), а также участниками команд «Last Bandoleros» и «Tex-Mex» из Сан-Антонио.

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Стинг относится к тем артистам, которые постоянно ищут себя и экспериментируют. Выхода нового альбома «57th & 9th» поклонники ждали как никогда: еще бы, ведь Стинг вернулся к старому доброму року. «Это шоу заслуживает знака почета» — пишет «The Telegraph» (Великобритания). А издание «Alto Voltaje» (Пуэрто-Рико) утверждает: «Стинг не просто исполнитель, который приезжает, чтобы устроить шоу. Он — артист, который приезжает, чтобы создавать искусство на сцене». На Минск-Арене соберется исключительный состав музыкантов: гитарист Доминик Миллер, Джош Фриз (ударные), Руфус Миллер (гитара), аккордеонист Перси Кардон. Специальный гость — Джо Самнер.

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За свою более чем 40-летнюю карьеру на счету артиста более полусотни наград: 16 статуэток Grammy, 25 наград American Music Awards, MTV Music Awards, «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «Кейт и Лео» и многие другие. Стинг — командор ордена Британской империи, кавалер французского ордена Искусств и литературы, а также обладатель почетной награды центра искусств имени Джона Кеннеди. Он трижды номинировался на Оскар в категории «Лучшая песня к фильму», а на «Алее Славы» в Голливуде можно дотронуться до именной звезды певца.

Тур организован промоутером Live Nation при поддержке Cherrytree Management and RZO Entertainment.

Билеты можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.

Билеты в продаже со 2 июня. Стоимость билетов: фан-зона — 190 руб, танцпол — 140 руб, сектора — 90 — 300 руб.