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40 крутых байков: голосуем за лучший кастом!
На 27-28 мая Минск превратился в выставку роскошного, но дерзкого транспорта. В третий раз город принял фестиваль Recast Moto Fest 2017, лозунг которого - «мотоцикл как произведение искусства». AUTO.TUT.BY и Jack Daniels сфотографировали всех участников мероприятия, чтобы с помощью ваших голосов определить, чей кастом получит приз от нашего партнера. Тот, кто наберет больше всего «лайков» и станет победителем, будет определен 2 июня.
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На 27-28 мая Минск превратился в выставку роскошного, но дерзкого транспорта. В третий раз город принял фестиваль Recast Moto Fest 2017, лозунг которого - "мотоцикл как...
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