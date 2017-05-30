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40 крутых байков: голосуем за лучший кастом!

31.05.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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На 27-28 мая Минск превратился в выставку роскошного, но дерзкого транспорта. В третий раз город принял фестиваль Recast Moto Fest 2017, лозунг которого - «мотоцикл как произведение искусства». AUTO.TUT.BY и Jack Daniels сфотографировали всех участников мероприятия, чтобы с помощью ваших голосов определить, чей кастом получит приз от нашего партнера. Тот, кто наберет больше всего «лайков» и станет победителем, будет определен 2 июня.

Партнер проекта:


Jack Daniel’s - это история независимости человека по имени Джек Дэниел. Старина Джек создал легендарный продукт, который вот уже более 150 лет капля за каплей производится в Линчбурге, штат Теннесси – в городе, где по сей день жив дух Джека.


 
Теги: Минск
 
 
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На 27-28 мая Минск превратился в выставку роскошного, но дерзкого транспорта. В третий раз город принял фестиваль Recast Moto Fest 2017, лозунг которого - "мотоцикл как...

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