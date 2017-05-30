LADY.TUT.BY и « Корона » продолжают проект «Одобрено диетологом» со второй участницей — мамой футболиста «Крумкачоў» Лилией. Диетолог Анастасия Уласевич на прошлой неделе уже помогла ей выбрать продукты для приготовления полезных блюд. В новом выпуске мы рассказываем, как же их приготовить в дальнейшем без руководства нашего повара — Андрея Жичко.

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Правильным питанием, оказывается, интересуются довольно много покупателей. Марина с семьей тоже не прошла мимо.

— Безусловно, мы следим за своим питанием, особенно сейчас, когда я в положении. Тем более у нас есть и еще один маленький член семьи. Чтобы сохранить и укрепить здоровье, обязательно нужно задумываться о том, что мы едим.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

А вот Даниил — сын нашей героини — питается все-таки не совсем как член рядовой белорусской семьи. Из-за больших нагрузок в виде ежедневных тренировок и учебы подросток ест много. Мама в свою очередь старается делать эти приемы пищи правильными.

— У Даниила тяжелый график — присутствует и умственная, и физическая напряженность, скоро сдавать экзамены. При этом есть футбольный тренер, который следит за правильностью меню своих подопечных. Овощи, мясо, фрукты, соки, много воды — это обязательно присутствует каждый день, — рассказывает Лилия о рационе сына.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ведущий Иван Величко напомнил героине, что сейчас мы будем пробовать составлять для Даниила вариант обеденного меню и полдника. В качестве основного приема пищи мы попробуем курицу в кунжуте и пюре из картофеля с сельдереем, а полдником станет творожный коктейль.

Зачем нам терпкие вкусы и как йогурт сочетается с редисом

Первым готовим салат из свежих овощей. По словам диетолога, это одновременно и полезное, и доступное в сезон блюдо.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для одной порции понадобится: один редис и один огурец, греческий йогурт, а также прованские травы или смесь перцев в качестве приправы.

— Очень хорошо, если в салате присутствует горчинка или что-то терпкое. Блюда с более нейтральным вкусом можно есть достаточно долго, а разнообразие ощущений быстрее утолит чувство голода. То есть когда в одном блюде что-то хрустит, что-то горчит или вяжет — это замечательно.

— Так может быть, тогда сухарей добавить в салат, чтобы хрустело? — шутит ведущий.

— Тогда скорее семечки, — находит альтернативу Анастасия.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чтобы разнообразить салат, диетолог предложила добавлять в него дома подсушенный на сковородке кунжут или семена тыквы. Таким образом можно сделать по сути три разных овощных блюда с одинаковой основой.

По той же причине — избегание привычных вкусов — мы и заменили обычную сметанную заправку йогуртной.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— С ней я сталкивался раньше, но не в таком салате. Редис я заливаю йогуртом впервые, — признается повар.

Однако дебют Андрею удался: публика полезные овощи оценила.

«Если коктейль недостаточно сладкий — добавьте корицы»

Вместо того, чтобы продолжить обед основным блюдом, отвлекаемся на приготовление творожного коктейля с фруктами. Оказалось, что сельдерею и картошке нужно еще немного повариться, поэтому сразу после салата полакомимся десертом.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для коктейля на одного человека необходимы: 200 гр. творога, молоко «на глазок», один банан и одно яблоко, корица по вкусу.

Рецепт напитка очень простой: нужно нарезать фрукты и смешать их с остальными ингредиентами в блендере — что мы и делаем.

— Может быть, не надо так мелко нарезать яблоко? — диетолог хочет помочь Лилии быстрее управиться с приготовлением.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Нет, все правильно, — Андрей, как профессионал, перебивает советом. — Если нарезать ингредиенты мелко, то блендер лучше перемелет кусочки и готовая масса станет действительно равномерной.

Тем временем Анастасия замечает, что в блюдо мы не сыпем дополнительный сахар. В нем и так есть природный — из яблока и банана. Поэтому тем, кто привык к сладостям, коктейль может показаться пресноватым. Избавиться от такого ощущения диетолог предлагает не забрасыванием в блендер дополнительного банана, а добавлением немного большего количества корицы. Она придаст глубину вкусу, но не повредит организму. Если бы здесь был сам Даниил, ему бы мы приготовили коктейль посытнее, с учетом его высоких нагрузок. Вместо яблока можно взять персик, грушу и другие фрукты.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Для меня такой коктейль — привычное блюдо, я почти каждый день делаю что-то похожее, — рассказывает Нина, которая работает неподалеку, в атриуме «Замка». — Подошла послушать рецепты, ведь для меня это актуально: у меня молодой человек спортсмен, и я питаюсь вместе с ним. Мне понравился напиток, вкусно!

Как сделать куриную грудку сочной и как полюбить сельдерей

Наконец картофель и сельдерей почти готовы — можно начинать делать курицу, чтобы две составляющие блюда подоспели в одно время.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для основного блюда мы берем: три картофелины, четверть корня сельдерея, петрушку для украшения, а также куриное филе, специи, кунжут и соевый соус по вкусу.

— Чтобы куриное филе при приготовлении на сковороде не получалось сухим и не становилось жестким, есть один секрет, — делится Андрей. — Нужно разрезать грудку на тонкие пласты: таким образом она успеет полностью пропечься, не потеряв сок.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Повар сразу же демонстрирует лайфхак в действии, ловко разрезая толстые куски на тонкие и кладя их на сковороду. Буквально три минуты — и филе готово! Осталось только прокалить кунжут на другой посуде. Затем окунаем готовое филе в соевый соус и посыпаем специями. Теперь можно обваливать его в горячем кунжуте. Андрей делает это профессионально — эффектно подкидывая кусочки курицы над сковородкой. Мы же можем просто обвалять курицу в зернах лопаточкой — результат один и тот же.

Пюре делаем по знакомой для любой хозяйки схеме: картофель и нарезанный кубиками сельдерей кладем в миску, измельчаем миксером до однородности. Готово!



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Очень необычный вкус… Курица мне очень нравится — обязательно сделаю такую дома! А вот насчет пюре — не уверена. Буду думать, — Лилия старается быть дипломатичной насчет новых ощущений.

— Голод — это лучшая приправа, — смеется Анастасия. — Обед мы сделали по большей части из привычных ингредиентов, которые выбрала Лилия, но в каждое блюдо мы внесли свежую и полезную ноту. Что касается пищевых экспериментов, стоит пробовать новое и давать себе привыкнуть к этому. Не стоит смотреть на продукты только с точки зрения их вкуса или "нравится/не нравится", изучайте из свойства и пробуйте новые способы приготовления. Это обогатит ваш кулинарный багаж и пойдет на пользу здоровья,- отмечает Анастасия.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За участие в проекте мама 15-летнего «Крумкача» получила подарочные сертификаты ТЦ «Корона» на общую сумму 500 BYN и сковороду Tefal.

В следующем выпуске мы пойдем в магазин с Натальей — женой фаната колбасы и мясных полуфабрикатов. Мужчина хочет сбросить пару лишних кило, не отказываясь от любимого мяса. С задачей будет справляться Наталья Чавко из нашего первого выпуска .

Партнер проекта:





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