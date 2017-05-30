ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь рассчитывает на новый кредит из России. Хотим 700 миллионов долларов

31.05.2017 09:08 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь рассчитывает на новый кредит из России. Хотим 700 миллионов долларов

pravo.by

Кредит пойдет на рефинансирование, заявил в интервью «СБ. Беларусь сегодня» министр финансов Владимир Амарин.

Как отметил министр, «в этом году нам предстоит погасить внешний госдолг в размере 1 млрд долларов, а в январе 2018 года - еврооблигации в размере 800 млн долларов.

«Совершить выплаты только за счет доходов бюджета равнозначно изъятию значительного объема ресурсов из экономики. Поэтому мы и прибегаем к рефинансированию. Минфин на постоянной основе проводит работу по поиску наиболее оптимальных по стоимости и срокам заемных ресурсов, - цитирует его «СБ. Беларусь сегодня».

Как уточнил Владимир Амарин, в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи президентов Беларуси и России 3 апреля, «в высокой степени проработки привлечение кредита правительства Российской Федерации в размере 700 млн долларов США на цели рефинансирования долга». Кроме этого, с его слов, Минфином не исключаются заимствования на коммерческих условиях посредством размещения государственных облигаций на внешнем финансовом рынке.

В качестве основных источников внешнего финансирования в 2017 году рассматриваются государственный кредит России  кредит Евразийского фонда стабилизации и развития. В 2016 году было подписано кредитное соглашение с ЕФСР о предоставлении нам кредита на общую сумму 2 млрд долларов: его выделяют семью траншами в 2016—2018 годах. Объем средств фонда, доступный для страны в 2017-м, составляет 1 млрд долларов. На сегодня страна получила 1,1 млрд долларов, из них 300 млн долларов — в этом году.

По словам Владимира Амарина, рефинансирование долга за счет ресурсов международных финансовых организаций более предпочтительно, поскольку такие займы характеризуются комфортными условиями.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кредит пойдет на рефинансирование, заявил в интервью «СБ. Беларусь сегодня» министр финансов Владимир Амарин.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Бывшему экс-главе Администрации президента Косинцу подыскали новую должность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика