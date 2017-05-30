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Бывшему экс-главе Администрации президента Косинцу подыскали новую должность
31.05.2017 09:07 — Разное | Ежедневник
vitebsk.forum.cc
Александр Лукашенко своим указом назначил Александра Косинца своим помощником. За какие направления будет отвечать бывший руководитель администрации, не уточняется.
Напомним, что с декабря 2014 по декабрь 2016 годов Александр Косинец возглавлял Администрацию президента Беларуси. До этого медик по профессии трудился на руководящих должностях в Республиканском научно-практическом центре «Инфекция и хирургия» (1995-1997), ректором Витебского государственного медицинского университета (1997-2005), заместителем премьер-министра (2005-2008) и председателем Витебского облисполкома (2008-2014).
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Александр Лукашенко своим указом назначил Александра Косинца своим помощником. За какие направления будет отвечать бывший руководитель администрации, не...
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