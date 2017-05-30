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Россиянин лишился на границе крупной суммы незадекларированной валюты

31.05.2017 09:30 — Разное | БелТА  
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31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В республиканском пункте таможенного оформления "Брест-Центральный" обнаружена и изъята крупная сумма иностранной валюты, перемещаемой через границу Евразийского экономического союза без декларирования, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Случай произошел во время таможенного контроля в поезде сообщением Москва-Париж. Ехавший в одном из купе гражданин России в устном опросе заявил об отсутствии при себе товаров и наличных денег, которые подлежат декларированию. Однако среди личных вещей пассажира инспекторы обнаружили свыше 23 тыс. евро. В соответствии с законодательством 8,9 тыс. евро, которые не превышали в эквиваленте $10 тыс. и не подлежали декларированию, возвращены мужчине. Оставшаяся сумма в размере 14,3 тыс. евро изъята у него до решения суда.

В отношении россиянина начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.5 (недекларирование товаров) КоАП.

Брестская таможня напоминает гражданам, что согласно таможенному законодательству при единовременном перемещении через границу денежных средств в эквиваленте более $10 тыс. сумма подлежит декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.-0-

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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Случай произошел во время таможенного контроля в поезде сообщением Москва-Париж. Ехавший в одном из купе гражданин России в устном опросе заявил об отсутствии при...

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