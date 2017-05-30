Обвиняемый в нападении на 9-летнюю девочку в Витебске заключен под стражу

31 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в нападении на 9-летнюю девочку в Витебске, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Следователями Витебского городского отдела Следственного комитета предъявлено обвинение мужчине, который напал на 9-летнюю девочку в Витебске с целью изнасилования. По данным следствия, 25 мая около 17.00 часов девочка возвращалась с тренировки домой, когда за ней в подъезд многоэтажного дома по ул. П. Бровки вошел мужчина. Девочка не решилась ехать с незнакомым мужчиной на лифте и пошла пешком. На лестничной площадке между 2-м и 3-м этажами злоумышленник догнал ее. Он схватил ребенка и стал насильно удерживать, закрывая рот, чтобы она не смогла вызвать помощь. Однако жертва оказала активное сопротивление напавшему, смогла вырваться и убежать.

Сотрудники органов внутренних дел оперативно прибыли на место происшествия после того, как бабушка девочки сообщила о случившемся по телефону 102. По полученным в ходе опроса свидетелей и потерпевшей приметам в течение часа удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина, житель Городокского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хищение имущества, состоящий на учете у нарколога и психиатра.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли одежду подозреваемого, провели обыск по месту жительства, назначили судебно-медицинские, комплексные психолого-психиатрические, генетические экспертизы, провели иные неотложные следственные действия. Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.14 и ч.3 ст.166 Уголовного кодекса Республики Беларусь (покушение на изнасилование заведомо малолетней). С момента задержания он содержится под стражей.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи проводят следственные действия с потерпевшей девочкой с обязательным участием педагога-психолога, а также использованием дружественной комнаты социально-педагогического центра Витебска.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которым что-либо известно о противоправной деятельности обвиняемого лица, а также пострадавшим от его аналогичных действий, сообщить имеющуюся информацию в Витебский городской отдел Следственного комитета по адресу: Витебск, пр. Московский, дом 51 А, кабинет 408, или позвонить по телефонам 8(0212) 46-21-23, 8(0212) 48-66-37 (оперативно-дежурная служба).-0-