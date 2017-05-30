Ночью в Минске грузовик влетел в троллейбус: потребовалась помощь спасателей

Информация об аварии, которая произошла на улице Калиновского, поступила спасателям 31 мая, в 00.57. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего. Об этом сообщили в МЧС .



Фото: МГУ МЧС

Прибывшие на место работники МЧС установили, что в результате столкновения троллейбуса и грузовика, в кабине последнего оказался зажат водитель. При помощи специнструмента мужчину из автомобиля доставали спасатели.



Фото: МГУ МЧС

С травмами различной степени тяжести водитель грузовика был доставлен в больницу. Водитель троллейбуса не пострадал. Троллейбус следовал в парк, поэтому пассажиров в нем не было.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.