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Ночью в Минске грузовик влетел в троллейбус: потребовалась помощь спасателей
Информация об аварии, которая произошла на улице Калиновского, поступила спасателям 31 мая, в 00.57. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего. Об этом сообщили в
Прибывшие на место работники МЧС установили, что в результате столкновения троллейбуса и грузовика, в кабине последнего оказался зажат водитель. При помощи специнструмента мужчину из автомобиля доставали спасатели.
С травмами различной степени тяжести водитель грузовика был доставлен в больницу. Водитель троллейбуса не пострадал. Троллейбус следовал в парк, поэтому пассажиров в нем не было.
Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.
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Авария произошла ночью 31 мая на улице Калиновского.
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