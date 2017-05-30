ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ночью в Минске грузовик влетел в троллейбус: потребовалась помощь спасателей

31.05.2017 09:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Информация об аварии, которая произошла на улице Калиновского, поступила спасателям 31 мая, в 00.57. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего. Об этом сообщили в МЧС.


Фото: МГУ МЧС

Прибывшие на место работники МЧС установили, что в результате столкновения троллейбуса и грузовика, в кабине последнего оказался зажат водитель. При помощи специнструмента мужчину из автомобиля доставали спасатели.


Фото: МГУ МЧС

С травмами различной степени тяжести водитель грузовика был доставлен в больницу. Водитель троллейбуса не пострадал. Троллейбус следовал в парк, поэтому пассажиров в нем не было.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Россиянин лишился на границе крупной суммы незадекларированной валюты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика