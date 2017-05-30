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31 мая, Корр. БЕЛТА/. Грузовик и троллейбус столкнулись ночью в Минске. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 31 мая около 00.50. Столичным спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Калиновского. Грузовик Iveco столкнулся с троллейбусом. Последний следовал в парк, поэтому пассажиров в нем не было.

Работники МЧС с использованием специального инструмента из салона грузового автомобиля деблокировали водителя. Мужчина с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма легкой степени, рваная рана лица" был госпитализирован.-0-