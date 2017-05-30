ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первые седаны Volvo S90, собранные в Китае, отправились в Европу

31.05.2017 09:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Volvo постепенно переносит производство модели S90 в Китай — в скором времени седаны и вовсе не будут выпускаться в Швеции, даже для внутреннего рынка. В Старый свет люксовые седаны марки будут поставляться с завода в китайском Дацине, причем не морским маршрутом, а по железной дороге, благодаря чему сокращается время доставки.


Сегодня первые экземпляры седанов S90, произведенные на китайском предприятии Volvo, прибудут в распределительный центр в бельгийском Зебрюгге (порт недалеко от Брюгге). Перевозятся автомобили по недавно открытой железнодорожной магистрали Китай — Европа, проходящей через Россию. Железнодорожная доставка осуществляется в рамках новой инициативы «Один пояс, один путь», направленной на перерождение идеи исторического Шелкового пути.


Помимо сокращения времени ожидания для покупателей в Европе, железнодорожные перевозки также являются более рациональным выбором в плане воздействия логистических операций на окружающую среду — при одинаковом расстоянии выбросы CO2 в случае железнодорожной транспортировки сокращаются на треть по сравнению с доставкой по морю.

Каждый поезд, следующий между городами Дацин и Зебрюгге, перевозит около 120 автомобилей в специально сконструированных контейнерах. Первоначально поезда будут отправляться из Дацина раз в неделю, но в дальнейшем частота рейсов в соответствии с растущими объемами возрастет.


Таким образом, шведская компания стала первым автопроизводителем, экспортирующим автомобили в Европу по железной дороге. Выпуск S90 в Китае Volvo наладила в ноябре прошлого года.

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В планах Volvo - полностью перенести производство в Китай. Автомобили для европейского рынка будут поставляться по железной дороге в специальных контейнерах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь рассчитывает на новый кредит из России. Хотим 700 миллионов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика