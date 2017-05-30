Первые седаны Volvo S90, собранные в Китае, отправились в Европу

Компания Volvo постепенно переносит производство модели S90 в Китай — в скором времени седаны и вовсе не будут выпускаться в Швеции, даже для внутреннего рынка. В Старый свет люксовые седаны марки будут поставляться с завода в китайском Дацине, причем не морским маршрутом, а по железной дороге, благодаря чему сокращается время доставки.





Сегодня первые экземпляры седанов S90, произведенные на китайском предприятии Volvo, прибудут в распределительный центр в бельгийском Зебрюгге (порт недалеко от Брюгге). Перевозятся автомобили по недавно открытой железнодорожной магистрали Китай — Европа, проходящей через Россию. Железнодорожная доставка осуществляется в рамках новой инициативы «Один пояс, один путь», направленной на перерождение идеи исторического Шелкового пути.





Помимо сокращения времени ожидания для покупателей в Европе, железнодорожные перевозки также являются более рациональным выбором в плане воздействия логистических операций на окружающую среду — при одинаковом расстоянии выбросы CO2 в случае железнодорожной транспортировки сокращаются на треть по сравнению с доставкой по морю.

Каждый поезд, следующий между городами Дацин и Зебрюгге, перевозит около 120 автомобилей в специально сконструированных контейнерах. Первоначально поезда будут отправляться из Дацина раз в неделю, но в дальнейшем частота рейсов в соответствии с растущими объемами возрастет.





Таким образом, шведская компания стала первым автопроизводителем, экспортирующим автомобили в Европу по железной дороге. Выпуск S90 в Китае Volvo наладила в ноябре прошлого года.