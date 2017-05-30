ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выявлено происхождение коренного населения Египта

31.05.2017 09:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Генетики из Австралии, Германии, Польши и США проследили происхождение коренных жителей Древнего Египта. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications, передает Lenta.ru.


Фото: Reuters

Древние египтяне были родом с Ближнего Востока, в частности, найдены генетические связи с населением древнего Леванта и Анатолийского полуострова. Предки современного населения страны в основном из Африки южнее Сахары.

К подобным выводам ученые пришли, проведя анализ около ста митохондриальных ДНК, извлеченных из уцелевших останков древних жителей Среднего Египта. Возраст образцов оценивается в 2,4−3,4 тысячи лет.

Специалисты отмечают, что им впервые удалось надежно отследить происхождение жителей Древнего Египта. В этом ученым, по их словам, помогли новейшие технологии секвенирования.

Читайте также:

На древней мумии заметили кроссовки Adidas

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Древние египтяне были родом с Ближнего Востока, в частности, найдены генетические связи с населением древнего Леванта и Анатолийского полуострова.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Яндекс" представил собственный прототип беспилотного автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика