Выявлено происхождение коренного населения Египта

Генетики из Австралии, Германии, Польши и США проследили происхождение коренных жителей Древнего Египта. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications , передает Lenta.ru .



Фото: Reuters

Древние египтяне были родом с Ближнего Востока, в частности, найдены генетические связи с населением древнего Леванта и Анатолийского полуострова. Предки современного населения страны в основном из Африки южнее Сахары.

К подобным выводам ученые пришли, проведя анализ около ста митохондриальных ДНК, извлеченных из уцелевших останков древних жителей Среднего Египта . Возраст образцов оценивается в 2,4−3,4 тысячи лет.

Специалисты отмечают, что им впервые удалось надежно отследить происхождение жителей Древнего Египта. В этом ученым, по их словам, помогли новейшие технологии секвенирования .

Читайте также: На древней мумии заметили кроссовки Adidas