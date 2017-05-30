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Выявлено происхождение коренного населения Египта
Генетики из Австралии, Германии, Польши и США проследили происхождение коренных жителей Древнего Египта. Соответствующее исследование опубликовано в журнале
Древние египтяне были родом с Ближнего Востока, в частности, найдены генетические связи с населением древнего Леванта и Анатолийского полуострова. Предки современного населения страны в основном из Африки южнее Сахары.
К подобным выводам ученые пришли, проведя анализ около ста митохондриальных ДНК, извлеченных из уцелевших останков древних жителей
Специалисты отмечают, что им впервые удалось надежно отследить происхождение жителей Древнего Египта. В этом ученым, по их словам, помогли новейшие технологии
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Древние египтяне были родом с Ближнего Востока, в частности, найдены генетические связи с населением древнего Леванта и Анатолийского полуострова.
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