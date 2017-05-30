Компания «Яндекс» в ходе конференции Yet Another Conference представила посетителям собственный прототип беспилотного автомобиля. Прототип беспилотника, созданный на базе легкового автомобиля Toyota для приложения «Яндекс.Такси», сумел подобрать пассажира и подвезти его по указанному маршруту. Произошло это на закрытом полигоне.

Соответствующий видеоролик был размещен на канале «Яндекса» в YouTube.

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На видео «Тойота» ездит по площадке со скоростью не более 13 километров в час. В конце ролика перед автомобилем проходят два человека, и машина их объезжает.

Пресс-секретарь «Яндекс.Такси» Владимир Исаев пояснил, что специалисты компании используют для беспилотного автомобиля наработки сервисов «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», а также технологию компьютерного зрения.

В течение года компания планирует начать испытания самоуправляемых машин на улицах города.