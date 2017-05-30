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Несовершеннолетний бесправник катался подшофе по ночному Бресту

31.05.2017 10:02 — Разное | БелТА  
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31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники ГАИ задержали несовершеннолетнего пьяного бесправника, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Случай произошел 30 мая около 2.30 ночи. Инспекторы дежурили на ул. Суворова, когда их внимание привлекла автодвойка: автомобиль Volkswagen Golf тянул на тросе Audi 100. Причем буксируемая машина ехала без включенной аварийной световой сигнализации. Правоохранители решили оказать помощь в устранении поломки и подали знак об остановке.

Во время беседы физическое состояние водителя Audi вызвало у сотрудников ГАИ подозрение. Было установлено, что автомобилем управлял 17-летний брестчанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения (более 1 промилле). Молодой человек рассказал, что на берегу реки Мухавец в компании друзей выпил пива. Когда решил вернуться домой, по дороге закончился бензин.

Ночное катание для юноши закончилось тремя административными протоколами ч.1 ст.18.19 (вождение без прав), ч.5 ст.18.12 (нарушение правил эксплуатации транспортного средства) и ч.1 ст.18.16 (управление в состоянии опьянения) КоАП. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Случай произошел 30 мая около 2.30 ночи. Инспекторы дежурили на ул. Суворова, когда их внимание привлекла автодвойка: автомобиль Volkswagen Golf тянул на тросе Audi 100. Причем...

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