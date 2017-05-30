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"Закончился бензин". В Бресте ГАИ задержала пьяного выпускника на буксируемом Audi
Накануне последнего звонка сотрудники ГАИ остановили Volkswagen Golf, который тянул на тросе Audi 100. Как оказалось, буксируемым автомобилем управлял пьяный подросток.
Внимание инспекторов «автодвойка» привлекла на улице Суворова — буксируемый Audi ехал без включенной аварийной сигнализации. Физическое состояние водителя Audi вызвало подозрение у сотрудников ГАИ. Проведенное освидетельствование показало, что молодой человек был пьян — более 1 промилле.
Подросток пояснил инспекторам, что на берегу реки Мухавец с компанией друзей «выпил немножко пива». Затем компания села в автомобили и поехала домой, но по дороге у Audi закончился бензин.
В отношении нарушителя составили три протокола, автомобиль отбуксировали на штрафстоянку, пояснили в ГАИ региона.
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Подросток пояснил инспекторам, что на берегу реки Мухавец с компанией друзей "выпил немножко пива".
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