ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Закончился бензин". В Бресте ГАИ задержала пьяного выпускника на буксируемом Audi

31.05.2017 10:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Накануне последнего звонка сотрудники ГАИ остановили Volkswagen Golf, который тянул на тросе Audi 100. Как оказалось, буксируемым автомобилем управлял пьяный подросток.

Внимание инспекторов «автодвойка» привлекла на улице Суворова — буксируемый Audi ехал без включенной аварийной сигнализации. Физическое состояние водителя Audi вызвало подозрение у сотрудников ГАИ. Проведенное освидетельствование показало, что молодой человек был пьян — более 1 промилле.

Подросток пояснил инспекторам, что на берегу реки Мухавец с компанией друзей «выпил немножко пива». Затем компания села в автомобили и поехала домой, но по дороге у Audi закончился бензин.

В отношении нарушителя составили три протокола, автомобиль отбуксировали на штрафстоянку, пояснили в ГАИ региона.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подросток пояснил инспекторам, что на берегу реки Мухавец с компанией друзей "выпил немножко пива".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Псковской области микроавтобус с белорусами врезался в бетонный блок: один человек погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика