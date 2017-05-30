Накануне последнего звонка сотрудники ГАИ остановили Volkswagen Golf, который тянул на тросе Audi 100. Как оказалось, буксируемым автомобилем управлял пьяный подросток.

Внимание инспекторов «автодвойка» привлекла на улице Суворова — буксируемый Audi ехал без включенной аварийной сигнализации. Физическое состояние водителя Audi вызвало подозрение у сотрудников ГАИ. Проведенное освидетельствование показало, что молодой человек был пьян — более 1 промилле.

Подросток пояснил инспекторам, что на берегу реки Мухавец с компанией друзей «выпил немножко пива». Затем компания села в автомобили и поехала домой, но по дороге у Audi закончился бензин.

В отношении нарушителя составили три протокола, автомобиль отбуксировали на штрафстоянку, пояснили в ГАИ региона.