ЕЭК ввела «российские» пошлины на соки, часы, холодильники и моторные транспортные средства

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) установила ввозные пошлины на 11 позиций, в числе которых соки, часы, холодильники, моторные транспортные средства и другие.

"Решением Коллегии ЕЭК установлены ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза на ряд товаров (отдельные виды концентрированных фруктовых соков, моторных транспортных средств, наручных часов, а также холодильное и морозильное оборудование, парикмахерские кресла и их части, всего 11 тарифных линий)", – проинформировали БЕЛТА в пресс-службе.

Таким образом, выполнены обязательства Российской Федерации перед Всемирной торговой организацией. "Комбинированный формат ставок пошлин будет действовать до 31 декабря 2017 года, – отметили в ЕЭК. – При этом размер адвалорной составляющей ставок ввозных таможенных пошлин соответствует конечной связанной ставке пошлины в ВТО".

Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу с 1 сентября.