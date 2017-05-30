Фото МЧС

31 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. На комбинате хлебопродуктов в Витебске горела технологическая установка, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в цеху витебского предприятия поступило сегодня ночью в 01.35. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, наблюдалось сильное задымление комбикормового цеха. Внутри технологической установки горела транспортерная лента на площади 2 кв.м. В момент происшествия предприятие работало. В цеху находились шесть работников предприятия, которые до прибытия спасателей покинули здание самостоятельно. Никто не пострадал.

Возгорание локализовано и ликвидировано работниками МЧС. Огнем повреждена одна из девяти транспортерных лент цеха. Работа предприятия не нарушена.

Причина пожара устанавливается. "По предварительным данным, произошло расшивание ленты, и она намоталась на барабан. Заклинил двигатель, в результате чего искры попали в технологический процесс", - пояснили в МЧС.-0-