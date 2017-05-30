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На таможне у пассажира поезда "Москва-Париж" изъяли до решения суда неучтенные 14 тысяч евро
В пункте таможенного оформления «Брест-Центральный» у россиянина, который ехал в поезде Москва — Париж, обнаружили незадекларированные деньги и изъяли до решения суда 14,3 тысячи евро,
Во время проверки пассажиров поезда таможенники нашли среди личных вещей россиянина больше 23 тысяч евро. «В соответствии с законодательством 8,9 тысячи евро, которые не превышали в эквиваленте 10 тысяч долларов и не подлежали декларированию, возвращены гражданину. Подлежавшие декларированию 14,3 тысячи евро изъяты до решения суда», — рассказали в Брестской таможне.
При единовременном ввозе либо вывозе денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму больше 10 тысяч долларов нужно заполнить декларацию на всю сумму.
Напомним,
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Во время проверки пассажиров поезда "Москва-Париж" таможенники нашли среди личных вещей россиянина больше 23 тысяч евро.
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