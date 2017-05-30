В пункте таможенного оформления «Брест-Центральный» у россиянина, который ехал в поезде Москва — Париж, обнаружили незадекларированные деньги и изъяли до решения суда 14,3 тысячи евро, сообщает Брестская таможня.



Фото с сайта brest.customs.gov.by

Во время проверки пассажиров поезда таможенники нашли среди личных вещей россиянина больше 23 тысяч евро. «В соответствии с законодательством 8,9 тысячи евро, которые не превышали в эквиваленте 10 тысяч долларов и не подлежали декларированию, возвращены гражданину. Подлежавшие декларированию 14,3 тысячи евро изъяты до решения суда», — рассказали в Брестской таможне.

При единовременном ввозе либо вывозе денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму больше 10 тысяч долларов нужно заполнить декларацию на всю сумму.

Напомним, с апреля прошлого года при незаконном перемещении (недекларировании или сокрытии) наличных денег на сумму больше 30 тысяч долларов через белорусский участок таможенной границы Евразийского экономического союза предусмотрена уголовная ответственность — или штраф, или ограничение свободы от 2 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.