ЖК «Радужный» в перспективе будет состоять из 8 пятиэтажек. Сдано уже два дома комплекса, третий отдадут новоселам в ближайшие месяцы — коробка готова, но еще не покрашена, и внутри идут работы. Добираться до Радужного проще всего на машине: по трассе до въезда в Дзержинск и сразу после указателя «Дзержинск» по объездной — направо. Можно и через город, но тут без навигатора найти улицу Радужную будет сложно.



Готовый дом, строящийся и справа от строящегося — нулевой цикл четвертого дома.

С двух сторон от ЖК — частный сектор, с третьей — поле, с четвертой — озеро. Представитель застройщика говорит, что хотели за свой счет облагородить берега, сделать зону барбекю, но местные власти воспротивились. Мол, будет тут народ пьянствовать, а после тонуть. Договорились, что между ЖК и озером разобьют яблоневый сад.



Дорожки — в плитке. Перед озерцом посадят сад.

О том, что будет на территории комплекса, рассказывают с энтузиазмом. Запроектирована площадка с турниками, несколько детских площадок, велопарковки, аллея со скамейками. Пока есть только первая детская площадка и плиткой выложенные тротуары.



Территорию еще облагораживают.

Первый дом из солигорской панели сдан почти год назад, заселен чуть больше чем наполовину. Пять этажей без лифта, лоджии на первом и втором этажах традиционные, выше — с панорамным остеклением.

Подъезды — выше бюджетного минимума: штукатурка на стенах, лестницы и площадки в плитке. Лифтов в пятиэтажках нет — каморки на месте лифтовой шахты есть — их жильцы смогут использовать по своему усмотрению.





На этаже шесть квартир, по три квартиры в тамбуре. Тамбуры — за уже установленными железными дверями — на них людям тратиться не придется.





Планировки логичные. В первом доме встречаются странности, вроде коробов с подводом воды к радиатору отопления. В домах, сдававшихся позже, таких сюрпризов уже нет.





Кухни — 10−12 метров, санузлы даже в однушках раздельные. Проблем с горячей водой у жильцов не будет — в каждой квартире есть котел. Он, правда, занимает место и придется пофантазировать, чтобы вписать его в интерьер.





Но поскольку в доме газ, в кухне в обязательном порядке ставится дверь.





Отделка внутри черновая, вполне приличная. Стяжка на полу — под чистовую отделку. В ванной установлены полотенцесушители, но такие, которые сразу меняют. Из сантехники — есть унитаз. Установлены бюджетные розетки и выключатели.

В следующих домах ЖК они будут не на такой странной высоте, а как положено — пониже. Застройщик решил, что следующие его дома будет возводить Мозырьский ДСК — его панель и скорость работ хвалят многие заказчики.

Цена при этом расти не обещает. Ценники в ЖК «Радужный» — самое привлекательное.

Однокомнатные 45-метровые квартиры при единовременной оплате — 28.552 долларов



«Аппендиксы» в коридоре однушек позволяют обустроить мини-гардеробную.

При рассрочке (а ее тут предлагают до 2020 года) — 29.911 долларов в эквиваленте.

Однокомнатные площадью 51 «квадрат» (кухня 12 квадратных метров) стоят 32,3 тысячи и 33,2 тысячи долларов соответственно.



В большом коридоре двушек традиционно располагают шкаф во всю стену, решая вопросы с хранением.

Маленькие двушки площадью 57,6 квадратных метров обойдутся при разовой оплате в 36,3 тысячи долларов, с рассрочкой — 37,46.





Просторные 70-метровые двушки будут стоить 42,7 тысячи долларов при разовой оплате, и 44,8 тысячи — при рассрочке.

Застройщик с каждым покупателем ведет переговоры отдельно — и некоторым удается «выторговать плюшки» — например, ремонт санузла.



В первом, распроданном доме, можно купить квартиру и дешевле, чем от застройщика — с некоторыми поставщиками рассчитывались метрами, и они продают жилье уже как вторичное.



Вид с балкона первого дома

Традиционно жилье в пригороде покупают мобильные молодые. Дзержинск — полноценный городок, где есть все. Но — до этого всего от ЖК добираться не близко. Например, до остановки общественного транспорта, магазина, гимназии топать по времени 15−20 минут, почти столько же, сколько от комплекса ехать до Минска. Так что нужно либо покупать две машины на семью, либо разрешать жене не работать, либо одному из супругов искать работу в самом Дзержинске.

Магазин, уверяет застройщик, в комплексе появится — под него зарезервирована площадка. Пока же за батоном придется либо ехать, либо идти пешком по частному сектору.



Благодаря частному сектору можно вставать с утра с петухами