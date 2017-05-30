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Шуневич рассказал, куда потратят сэкономленные на легионерах деньги
Председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск», министр внутренних дел Игорь Шуневич, общаясь с журналистами в парламенте, заявил, что сэкономленные на зарплатах легионеров деньги направят на детско-юношеский хоккей.
— Решение сократить число легионеров — это предложение «Динамо-Минск», это наше внутреннее решение. Оно направлено на популяризацию спорта и хоккея в частности, для стимуляции наших хоккеистов.
Часть денег, которые мы сэкономим на массовом отказе от услуг легионеров, мы направим на развитие детско-юношеского хоккея, динамовской школы.
Направление уже определено: мы хотим покупать форму, нанимать качественных специалистов по хоккею, детских специалистов, тренеров, чтобы готовить достойную смену.
Отвечая на вопрос о долгах по зарплате перед игроками за прошедший сезон, Шуневич заметил, что это нормальный процесс.
— Задолженность есть и была и будет в дальнейшем. Потому что это процесс текущий, так построена хоккейная кухня.
Мы платим всегда деньги за прошедший период в соответствии с имеющимся графиком. Текущая задолженность ликвидируется по текущему графику и я не вижу тут ничего необычного.
Напомним, что недавно на встрече с Александром Лукашенко Игорь Шуневич
В данный момент у минского «Динамо» есть контракты на следующий год с Робом Клинкхаммером и Мэттом Эллисоном. В клубе также заявили о намерении продолжить сотрудничество с Беном Скривенсом, но
В то же время в целях оптимизации бюджета минское «Динамо»
Кроме того, еще два года действует срок контракта с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом, под руководством которого команда в минувшем сезоне показала рекордный результат в регулярном чемпионате КХЛ, но в плей-офф выбыла уже в первом раунде.
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Деньги на детей и лучших специалистов!
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