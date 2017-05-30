Что смотреть в кино в июне: 3 блокбастера, 5 анимаций и пара фестивальных хитов

Июньский прокат придется по душе поклонникам блокбастеров. На столичные экраны выходят и новые «Трансформеры» , и «Чудо-женщина» , и «Мумия» . А специально к летним каникулам прокатчики подготовили залп анимации: «Спарк» , «Подводная эра» , третьи части «Тачек» и «Гадкого я» . Для самых смелых — новые «Спасатели Малибу» . В стороне остаются только адепты артхауса, но и для них AFISHA.TUT.BY откопала несколько поводов не унывать в начале лета.

«Нелюбовь»

Когда: с 1 по 14 июня. Где: «Центральный», Falcon Club Бутик Кино. Режиссер: Андрей Звягинцев. О чем кино: история супружеской пары в разгар тяжелого развода. Женя и Борис нашли новых партнеров и готовы начать жизнь сначала, даже если это означает отказ от 12-летнего сына Алеши. Увидев одну из их гадких ссор, Алеша исчезает.

Почему смотрим: когда фильм показали в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля, картину встретили 10-минутными овациями. А на днях за «Нелюбовь» Звягинцеву вручили приз жюри в Канне. Картину оценили не только российские, но и зарубежные критики. В рейтинге журнала Screen после полутора недель каннских показов «Нелюбовь» была на первой строчке по оценкам.

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Что пишут критики:

«„Нелюбовь“ — фильм сумерек и ночи, сгущающейся тьмы, живущей на экране своей жутковатой жизнью. Мы, однако, знаем, что самая кромешная темнота наступает перед рассветом. Настолько же, насколько „Левиафан“ был фильмом о государстве, „Нелюбовь“ — картина о гражданском обществе. Родные могут отвернуться от тебя; чужие — помочь и спасти. Волонтерские отряды, молча и деловито бросающиеся на помощь, дают в фильме альтернативу повсеместному, в буквальном смысле опасному для жизни равнодушию. Новый виток такой социальной активности стал в последние годы реакцией на подавление политических протестов российскими властями. „Нелюбовь“ показывает, что солидарность все-таки возможна даже там, где каждый сам за себя, и человек человеку зверь», — Антон Долин, Meduza.

«Звягинцев-сатирик по-прежнему может произвести впечатление разве что на интеллигентных иностранцев (хотя в то, что среди них окажется каннское жюри, верится с трудом). Чего стоит искусственная и несмешная — скорее, впрочем, забытая — линия про православную корпорацию (с репродукции иконы камера наплывает на надпись „Отдел продаж“, тонко!), где запрещено разводиться. Или чудовищный эпизод в дорогом ресторане, где, о ужас, блондинки делают селфи, раздают свои телефоны незнакомцам, а то и залезают в инстаграм; бедная, бедная Россия», — Станислав Зельвенский, « Афиша Daily».

«Одаренная»

Когда: с 1 июня. Где: «Аврора», «Беларусь», «Мир». Режиссер: Марк Уэбб. О чем кино: Фрэнк после смерти младшей сестры взял под свое крыло ее осиротевшую дочь Мэри. К обычным проблемам семейной адаптации добавляются еще и необыкновенные математические способности девочки, создающие трудности в общении со сверстниками. К тому же бабушка Мэри считает, что эту одаренность нужно развивать любыми доступными средствами, тогда как Фрэнк убежден, что у ребенка, даже самого гениального, должно быть обычное счастливое детство.

Почему смотрим: за авторством Марка Уэбба в нулевых выходил ставший любимым у подростков фильм «50 дней лета». Собственно, это и есть тот главный маячок, на который прокатчики могут с чистой совестью рассчитывать. А еще на тех, кто любит в кино однозначность и разложенные по полочкам истории.

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Что пишут критики:

«Экранная одаренность (Маккены Грейс) не мешает проявлению типично детских черт, так что Мэри не кажется неправдоподобной маленькой взрослой или роботом-калькулятором. Неудивительно, что у Грейс уже внушительная фильмография. Такую девочку хочется снимать и снимать! Вместе с Эвансом она главное достояние этого наивного и примитивного кино», — Борис Иванов, Film.Ru.

«"Одарённую» стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы на пару часов выпасть из жестокой реальности и совершить вхождение в эту удивительно безоблачную и наивную голливудскую вселенную, где всегда светит солнце и рациональные поступки трактуются как отклонение от нормы", — Даниил Голубев, «Новый взгляд ».

«Жизнь Кабачка»

Когда: 3 и 4 июня. Где: «Москва». Режиссер: Клод Баррас. О чем кино: Кабачок — вовсе не овощ, так зовут маленького мальчика. Его мама погибла, и он остался во всем мире совсем один и совсем не знает, как и с кем ему жить дальше. Симон, Ахмед, Жужубе, Алиса и Беатрис — новые друзья Кабачка, которых он встречает в приюте для детей. Там же он впервые влюбится в особенную, очаровательную Камиллу. Это история о детях, жизнь которых полна больших и маленьких потрясений, но они находят в себе силы снова доверять людям, продолжают любить мир, радуются всему новому.

Почему смотрим: премьера картины состоялась в прошлом году в Каннах, позже фильм показывали на фестивале в Сан-Себастьяне, где он получил приз зрительских симпатий. И, наконец, «Жизнь Кабачка» была номинирована на «Золотой глобус» и «Оскар». Тот случай, когда придя на анимацию со своими детьми, родители получат не меньше удовольствия.

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Что пишут критики:

«Настолько теплый и живой фильм, что мы забываем о том, что смотрим на мультипликационных персонажей», — TIME Magazine.

«Волшебный — не слишком громкое слово, чтобы описать этот изящный фильм», — Wall Street Journal.

«С любовью рассказанная и блистательно воплощенная история», — Hollywood Reporter.

«Манифесто»

Когда: 10 и 11 июня. Где: «Москва». Режиссер: Джулиан Роузфельдт. О чем кино: «Манифесто» — это увлекательное и остроумное путешествие по истории искусства XX века. В коллаже немецкого режиссера и художника Джулиана Роузефельда встречаются Малевич и Джармуш, Кандинский и Годар, а их знаменитые манифесты произносят 13 героинь нашего времени, все — в исполнении Кейт Бланшетт, двукратной обладательницы премии «Оскар». Вернисаж и похороны, семейный ужин и мусорная свалка, новостная студия и панк-вечеринка становятся сценой для 13 вдохновляющих высказываний о свободе и новаторстве, о политике и искусстве, о любви и смерти.

Почему смотрим: ультранизкобюджетный фильм дебютанта большого кино Джулиана Роузфельдта сразу попал на конкурс «Сандэнса». Что синонимично знаку качества, если вы поклонник тихого американского инди. Но даже если нет, «Манифесто» найдется, чем вас удивить. Например, тем, что Кейт Бланшетт играет здесь сразу 13 ролей: от учительницы до бомжа. Так что если вы поклонник актерского таланта Бланшетт, бронируйте места. Также из любопытного: с 2015-го фильм показывался как 130-минутный арт-проект в музеях Берлина, Нью-Йорка и Мельбурна, но в этом году получил и 94-минутную кинотеатральную версию.

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Что пишут критики:

«"Манифесто» […] скитается по закоулкам памяти, только уже не конкретного героя, а целого века, копается в архивах знаний, выуживая часть из них и пристально разглядывая под микроскопом, а потом отбрасывая в сторону. Восприятие мира в любом случае зависит от поколения; рано или поздно нам на смену придут другие и перевернут с ног на голову все то, что мы так тщательно и кропотливо изучали", — Алексей Комаров, Rolling Stone.

«Гиппопотам»

Когда: с 29 июня по 5 июля. Где: пока неизвестно. Режиссер: Джон Дженкс. О чем кино: низвергнутый поэт, страстный любитель виски и дебошир Тэд Уоллес получает странное предложение от своей крестной дочери. Он должен отправиться в имение школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных исцелений, всполошивших аристократическое семейство. В центре этих событий оказывается младший сын лорда Логан — ангельский подросток с необузданной сексуальной фантазией. Прожженный скептик и циник Тэд горит желанием вывести всех на чистую воду, однако разгадка «тайны без преступления» приводит к поразительным последствиям.

Почему смотрим: во-первых, это экранизация одноименного бестселлера Стивена Фрая. Во-вторых, это экранизация Стивена Фрая. Если поклонники юмора британца уже заинтересовались, продолжим. Сам Фрай напрямую не был задействован в проекте, но сообщил продюсерской команде, что сценарий ему понравился. Фильм, в свою очередь, понравится поклонникам британского юмора.

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Что пишут критики:

«Адаптация романа 1994 года в руках команды Дженкса выглядит абсолютно своевременной», — Stuff.