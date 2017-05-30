Табачный дым содержит около 4000 известных химических веществ, по крайней мере 250 из них заведомо вредны для здоровья. С каждым часом, проведенным без сигареты, организм будет стремиться прийти к нормальному состоянию: через восемь часов нормализуется уровень кислорода в крови, через два дня из организма будет выведен никотин, через две недели начнет улучшаться кровообращение. Позитивные изменения, которые произойдут с вашим организмом, если бросить курить прямо сейчас, – в инфографике Sputnik.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что произойдет с организмом, если бросить курить Ежегодно 31 мая проводится Международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака. Что произойдет с организмом при отказе от вредной привычки — в...