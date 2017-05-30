31 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске 80-летняя женщина дала отпор пьяному грабителю. Подробности происшествия корреспонденту БЕЛТА рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапрненко.

Грабитель напал на женщину ночью 26 мая (около 3 часов) на улице Толстого. Как выяснилось, пенсионерка здесь продавала букеты цветов. Проходивший мимо 34-летний мужчина попытался вырвать у женщины букет, но не смог довести свой умысел до конца. "Мужчина был изрядно пьян и, встретив яростное сопротивление пенсионерки, не смог вырвать букет, - рассказал Виталий Сапроненко. - В итоге от ярости грабитель ударил женщину и попытался скрыться. Но буквально сразу был задержан милицией".

Городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.206 УК Беларуси (покушение на преступление, грабеж).-0-