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В Витебске 80-летняя женщина дала отпор пьяному грабителю

31.05.2017 10:53 — Разное | БелТА  
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31 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске 80-летняя женщина дала отпор пьяному грабителю. Подробности происшествия корреспонденту БЕЛТА рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапрненко.

Грабитель напал на женщину ночью 26 мая (около 3 часов) на улице Толстого. Как выяснилось, пенсионерка здесь продавала букеты цветов. Проходивший мимо 34-летний мужчина попытался вырвать у женщины букет, но не смог довести свой умысел до конца. "Мужчина был изрядно пьян и, встретив яростное сопротивление пенсионерки, не смог вырвать букет, - рассказал Виталий Сапроненко. - В итоге от ярости грабитель ударил женщину и попытался скрыться. Но буквально сразу был задержан милицией".

Городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.206 УК Беларуси (покушение на преступление, грабеж).-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Грабитель напал на женщину ночью 26 мая (около 3 часов) на улице Толстого. Как выяснилось, пенсионерка здесь продавала букеты цветов.

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