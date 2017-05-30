Оператор velcom стал провайдером облачных сервисов

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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный оператор velcom вышел на рынок облачных услуг и объявил о запуске сервиса виртуальной инфраструктуры – IaaS (Infrastructure as a Service), сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

В velcom готовы выделять облачные ресурсы для любых задач - от размещения простых информационных систем до автоматизации производственных и сервисных процессов различных отраслей экономики. Среди потенциальных клиентов - разработчики веб- и бизнес-приложений, торговые сети, логистические операторы, заводы, предприятия, банки и IT-компании.

Облачная платформа позволяет обрабатывать, хранить и свободно использовать различные данные, приложения и операционные системы. При этом для каждого пользователя можно индивидуально настроить доступ к тем или иным ресурсам. Облачный оператор берет на себя контроль и управление всей инфраструктурой - как физической, так и виртуальной. Отслеживать ее состояние будут круглосуточно.

Основное преимущество облачной платформы velcom заключается в возможности создавать неограниченное число виртуальных серверов различных конфигураций в зависимости от потребностей бизнеса. Клиентов также обеспечат высокоскоростным интернетом, а при необходимости - проведут выделенный канал связи в любое здание Минска.

С вводом в эксплуатацию дата-центра облачная платформа станет еще и географически разнесенной. Это означает, что пользоваться вычислительными ресурсами velcom можно будет даже при форс-мажорных ситуациях (природных катаклизмах или длительном отключении электроэнергии) на одном из объектов сети.-0-