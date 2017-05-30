Более 8 кг насвая обнаружено в бесхозной сумке в Бресте

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в бесхозной сумке обнаружено более 8 кг насвая, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Анна Иващенко.

Инцидент произошел в центре города 30 мая около 15.40. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РОВД вблизи одного из домов по улице Мицкевича обнаружили и изъяли сумку, в которой находилось более 8,2 кг некурительной смеси насвай. Хозяина рядом с багажом не было.

В настоящее время проводится проверка. Правоохранители устанавливают личность владельца сумки.-0-