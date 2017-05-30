|
В Калинковичах на переходе такси насмерть сбило пенсионерку
ДТП случилось 30 мая, около 18.00, в районном центре, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области.
45-летний водитель VW Touran ехал по улице Куйбышева в направлении улицы Загородней. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.
С различными травмами пенсионерку доставили в районную больницу, где от полученных травм она скончалась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
45-летний водитель VW Touran ехал по улице Куйбышева в направлении улицы Загородней.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии