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В Калинковичах на переходе такси насмерть сбило пенсионерку

31.05.2017 10:49 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось 30 мая, около 18.00, в районном центре, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области.


Фото: ГАИ Гомельской области

45-летний водитель VW Touran ехал по улице Куйбышева в направлении улицы Загородней. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

С различными травмами пенсионерку доставили в районную больницу, где от полученных травм она скончалась.

 
 
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45-летний водитель VW Touran ехал по улице Куйбышева в направлении улицы Загородней.

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