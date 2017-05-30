Жара, цветы и немного грусти: как прощались со школой в Гомеле

В Гомеле 70 школ, гимназий и лицеев. В этом году последний звонок прозвенел для более двух тысяч одиннадцатиклассников. На золотые и серебряные медали претендуют 60 выпускников. Сколько их окажется на деле, станет известно после школьных экзаменов, которые начнутся 1 июня.

А пока у выпускников небольшая пауза — можно расслабиться и провести этот день в компании любимых одноклассников. Между тем в городе объявлен "сухой закон" — реализация спиртных напитков и пива была ограничена до 8:00 31 мая.

Выпускные вечера назначены на 9 июня. Они пройдут на базе учебных заведений. Также по согласованию с управлением образования облисполкома возможны варианты их проведения в центрах творчества детей и молодежи, дворцах культуры, в учреждениях дополнительного образования.