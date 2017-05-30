ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жара, цветы и немного грусти: как прощались со школой в Гомеле

31.05.2017 10:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В Гомеле 70 школ, гимназий и лицеев. В этом году последний звонок прозвенел для более двух тысяч одиннадцатиклассников. На золотые и серебряные медали претендуют 60 выпускников. Сколько их окажется на деле, станет известно  после школьных экзаменов, которые начнутся 1 июня.

А пока у выпускников небольшая пауза — можно расслабиться и провести этот день в компании любимых одноклассников. Между тем в городе объявлен "сухой закон" — реализация спиртных напитков и пива была ограничена до 8:00 31 мая.

Выпускные вечера назначены на 9 июня. Они пройдут на базе учебных заведений. Также по согласованию с управлением образования облисполкома возможны варианты их проведения в центрах творчества детей и молодежи, дворцах культуры, в учреждениях дополнительного образования.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последний звонок 2017 года уже прозвенел в белорусских школах и гимназиях. Корреспондент Sputnik запечатлела торжественный момент в гомельской школе № 49 и узнала, куда...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске 80-летняя женщина дала отпор пьяному грабителю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика