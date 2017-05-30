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Смертельные травмы получила 80-летняя женщина-пешеход в ДТП в Калинковичах

31.05.2017 11:08 — Разное | БелТА  
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31 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. ДТП с участием 80-летней женщины-пешехода произошло 30 мая в Калинковичах (Гомельская область), сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла около 17.50 по улице Куйбышева райцентра. Водитель на автомобиле Volkswagen сбил 80-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по обозначенному регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в Калинковичскую центральную районную больницу. Как уточнили в УГАИ УВД, травмы, полученные ею в ДТП, оказались несовместимыми с жизнью, спасти женщину медикам не удалось. Она скончалась в больнице.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Авария произошла около 17.50 по улице Куйбышева райцентра. Водитель на автомобиле Volkswagen сбил 80-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по обозначенному...

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