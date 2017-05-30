ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три ДТП с участием несовершеннолетних произошло в один день в Гомельской области

31.05.2017 11:02 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Три ДТП с участием несовершеннолетних произошло в один день в Гомельской области

31 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Сразу три ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Гомельской области 30 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

В ДТП пострадали две девочки (7 и 9 лет) и 8-летний мальчик.

Первый инцидент произошел в Гомеле примерно в 11.05. Перебегавшую в неустановленном месте дорогу 7-летнюю девочку сбил автобус МАЗ. В результате аварии малышка с телесными повреждениями была госпитализирована в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы.

В деревне Мичуринская (Гомельский район) днем 65-летний водитель на "Рено Меган" совершил наезд на 9-летнюю девочку-пешехода, которая также перебегала проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшая была госпитализирована реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы.

Третий несчастный случай произошел в Речице в 20.25. 8-летний мальчик попал под колеса "Фольксвагена", пересекая проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. С телесными повреждениями он помещен в травматологическое отделение Речицкой центральной районной больницы.

Собеседница уточнила, что в двух случаях дети находились под присмотром родителей, однако и это не уберегло их от беды. Она также добавила, что в связи с окончанием учебного года и началом летних каникул дети большую часть времени проводят на улице, поэтому водителям во избежание несчастных случаев следует быть особо внимательными на дорогах, во дворах двигаться с минимальной скоростью, проявлять постоянное внимание к детям и их безопасности. Родителям же необходимо максимально заботиться о безопасности детей и постоянно напоминать им правила дорожного движения. -0-

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый инцидент произошел в Гомеле примерно в 11.05. Перебегавшую в неустановленном месте дорогу 7-летнюю девочку сбил автобус МАЗ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Директор "Экзон-Глюкозы" обвиняется в выманивании госкредита
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика