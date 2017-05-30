Три ДТП с участием несовершеннолетних произошло в один день в Гомельской области

31 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Сразу три ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Гомельской области 30 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

В ДТП пострадали две девочки (7 и 9 лет) и 8-летний мальчик.

Первый инцидент произошел в Гомеле примерно в 11.05. Перебегавшую в неустановленном месте дорогу 7-летнюю девочку сбил автобус МАЗ. В результате аварии малышка с телесными повреждениями была госпитализирована в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы.

В деревне Мичуринская (Гомельский район) днем 65-летний водитель на "Рено Меган" совершил наезд на 9-летнюю девочку-пешехода, которая также перебегала проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшая была госпитализирована реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы.

Третий несчастный случай произошел в Речице в 20.25. 8-летний мальчик попал под колеса "Фольксвагена", пересекая проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. С телесными повреждениями он помещен в травматологическое отделение Речицкой центральной районной больницы.

Собеседница уточнила, что в двух случаях дети находились под присмотром родителей, однако и это не уберегло их от беды. Она также добавила, что в связи с окончанием учебного года и началом летних каникул дети большую часть времени проводят на улице, поэтому водителям во избежание несчастных случаев следует быть особо внимательными на дорогах, во дворах двигаться с минимальной скоростью, проявлять постоянное внимание к детям и их безопасности. Родителям же необходимо максимально заботиться о безопасности детей и постоянно напоминать им правила дорожного движения. -0-